Русија пробива украински одбранбени линии во Доњецк пред самитот Путин–Трамп

Само неколку дена пред самитот на лидерите на Русија и САД во Алјаска, руските сили пробија украински одбранбени линии во индустриското срце на Украина, Доњецк, преку серија инфилтрации, пишува Асошиејтед прес.

Иако аналитичарите сметаат дека ова напредување претставува само ограничен успех и дека Русија сè уште треба да ги консолидира новоосвоените позиции за да постигне вистински пробив, ситуацијата претставува потенцијално опасен момент за Украина.

Според украинскиот аналитичар Никола Белесков од Центарот за иницијативи CBA, рускиот претседател Владимир Путин најверојатно ќе се обиде да го убеди американскиот претседател Доналд Трамп да изврши притисок врз Киев, тврдејќи дека три и пол години долгата војна оди во корист на Москва.

„Клучниот ризик за Украина е Кремљ да се обиде да претвори одредени локални успеси на бојното поле во стратешки победи на преговарачката маса“, рече Белесков.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски во вторникот изјави дека Путин бара Украина да се повлече од преостанатите 30 отсто од Доњецката област што ги контролира Киев, како дел од договор за прекин на огнот, предлог што тој категорично го одби.

Вниманието е насочено кон Покровск, клучен сообраќаен јазол кој е делумно опколен но, според воената анализа на ДипСтејт, руските сили барале слаби точки северно од градот и нашле отвор на исток од рударскиот град Добропиља, напредувајќи околу 10 километри.

Зеленски ја истакна важноста на овој развој пред претстојниот самит: „Да се создаде одредена информативна позадина пред средбата на Путин со Трамп, особено во американскиот медиумски простор, за да се прикаже дека Русија напредува, а Украина губи позиции“.

Портпаролот на украинската оперативно-стратегиска група „Днипро“, Дмитро Трегубов, рече дека мали групи руски војници се обидуваат да се протнат преку првата одбранбена линија, да се скријат и да ги зајакнат своите позиции. Украина се обидува да ги спречи овие напади, но ДипСтејт предупредува дека ситуацијата сè уште не е стабилизирана.

Аналитичарите ја опишуваат оваа состојба како локална криза што може да ескалира доколку руските сили не бидат неутрализирани и ако успеат да го прошират пробивот.

Анонимен украински оператор на дронови од областа вели дека ваков пробив бил неизбежен со месеци, поради недостаток на пешадија, проблем поврзан и со застојот во мобилизацијата и со лошо управување.

„Плаќаме со територија и животи за да ги поправаме грешките и можеме да ги поправаме сè додека имаме макар парче земја“, рече тој.

Украина масовно користи дронови полни со експлозив, но бидејќи Русите напаѓаат со мали групи, тешко е да се неутрализираат сите цели одеднаш.

Белесков нагласува дека Русија има предност во човечки ресурси: „Тие немаат почит кон човечкиот живот. Често испраќаат луѓе на мисии без враќање“.

Иако Украина премести дополнителни сили, вклучувајќи ја и бригадата „Азов“, ДипСтејт не бележи промени во корист на украинската армија.

Воените аналитичари предупредуваат дека целта на Москва е да го прошири пробивот во коридор за поддршка на своите копнени сили, избегнувајќи директни напади на утврдените урбани центри.

Доколку успее, Русија би можела да ја заобиколи потребата да ја нападне Костјантивка, град кој веќе е значително уништен, и со тоа да го загрози одбранбениот појас на последните големи градови во регионот: Словјанск, Краматорск и Дружковка.

Командантот на баталјонот „Волците на Да Винчи“ при 59. бригада, Сергиј Филимонов, предупредува дека Костјантивка може да падне без борба доколку Русија ги пресече патиштата за снабдување.

„А потоа, цивилизираниот свет им приоѓа и вели: ‘Во ред, да направиме договор.’ Така не треба да се постапува“, изјави Филимонов.