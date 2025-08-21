Русија предупредува дека разговорите за безбедност на Украина без нејзино присуство се бесмислени

Oбидите за решавање на безбедносни прашања поврзани со Украина без учество на Русија се бесмислени, предупреди вчера официјална Москва, додека САД и европските држави се залагаат да изработат гаранции за идната заштита на Кијив.

Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров ја критикуваше улогата на европските лидери кои се сретнаа со американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски во Белата куќа во понеделникот за да разговараат за безбедносните гаранции за Украина што би можеле да помогнат во завршувањето на три и полгодишната војна.

„Не можеме да се согласиме со фактот дека сега се предлага да се решат прашањата за безбедноста, колективната безбедност, без Руската Федерација. Ова нема да функционира“, изјави Лавров на заедничката прес-конференција по средбата со министерот за надворешни работи на Јордан.

Американските и европските воени планери почнаа да истражуваат постконфликтни безбедносни гаранции за Украина, изјавија американски претставници и извори за Ројтерс во вторникот. Лавров рече дека ваквите дискусии без Русија се бесмислени.

„Сигурен сум дека на Запад и пред сè во Соединетите Држави совршено добро разбираат дека сериозното дискутирање за безбедносните прашања без Руската Федерација е утопија, тоа е пат кон никаде“, рече тој.

Воените лидери на НАТО, кои одржаа видеоконференција во среда, имаа одлична, искрена дискусија за резултатите од неодамнешните разговори за Украина, изјави претседателот на воениот комитет на алијансата.

„Приоритет продолжува да биде праведен, кредибилен и траен мир“, напиша адмиралот Џузепе Каво Драгоне во објава на X.

Западен функционер изјави за Ројтерс дека мала група воени лидери ги продолжиле дискусиите во Вашингтон за безбедносните гаранции кратко по поголемиот виртуелен состанок.

Откако полските претставници изјавија дека објектот што се урна во поле со пченка во источна Полска преку ноќ веројатно бил руски дрон, Полска ја обвини Русија дека ги провоцира земјите од НАТО токму кога се интензивираат напорите за наоѓање крај на војната.

„Уште еднаш, се справуваме со провокација од Руската Федерација, со руски дрон. Се справуваме со клучен момент, кога се во тек дискусии за мир во Украина“, изјави министерот за одбрана Владислав Косињак-Камиш.

Коментарите на Лавров го истакнаа барањето на Москва западните влади директно да ја вклучат по прашања од областа на безбедноста што се однесуваат на Украина и Европа, нешто што, според нив, досега одбивале да го сторат.

Москва оваа недела, исто така, го повтори своето отфрлање на сите сценарија што вклучуваат распоредување на трупи на НАТО во Украина.

Лавров ги обвини европските лидери кои се сретнаа со Трамп и Зеленски дека извршиле прилично агресивна ескалација на ситуацијата, прилично несмасни и, генерално, неетички обиди за промена на ставот на администрацијата на Трамп и претседателот на Соединетите Држави лично.

Трамп во понеделник изјави дека Соединетите Држави ќе помогнат во гарантирањето на безбедноста на Украина во каков било договор за прекин на војната со Русија. Потоа рече дека ја исклучил можноста за испраќање американски трупи во Украина, но дека САД би можеле да обезбедат воздушна поддршка како дел од договорот за прекин на непријателствата.