чет, 21 август, 2025

Русија предупредува дека разговорите за безбедност на Украина без нејзино присуство се бесмислени

За Лавров сериозното дискутирање за безбедносните прашања во Украина без Руската Федерација е утопија

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Извор на фотографија: Министерство за надворешни работи на Русија

Oбидите за решавање на безбедносни прашања поврзани со Украина без учество на Русија се бесмислени, предупреди вчера официјална Москва, додека САД и европските држави се залагаат да изработат гаранции за идната заштита на Кијив.

Министерот за надворешни работи Сергеј Лавров ја критикуваше улогата на европските лидери кои се сретнаа со американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски во Белата куќа во понеделникот за да разговараат за безбедносните гаранции за Украина што би можеле да помогнат во завршувањето на три и полгодишната војна.

„Не можеме да се согласиме со фактот дека сега се предлага да се решат прашањата за безбедноста, колективната безбедност, без Руската Федерација. Ова нема да функционира“, изјави Лавров на заедничката прес-конференција по средбата со министерот за надворешни работи на Јордан.
Американските и европските воени планери почнаа да истражуваат постконфликтни безбедносни гаранции за Украина, изјавија американски претставници и извори за Ројтерс во вторникот. Лавров рече дека ваквите дискусии без Русија се бесмислени.
„Сигурен сум дека на Запад и пред сè во Соединетите Држави совршено добро разбираат дека сериозното дискутирање за безбедносните прашања без Руската Федерација е утопија, тоа е пат кон никаде“, рече тој.
Воените лидери на НАТО, кои одржаа видеоконференција во среда, имаа одлична, искрена дискусија за резултатите од неодамнешните разговори за Украина, изјави претседателот на воениот комитет на алијансата.
„Приоритет продолжува да биде праведен, кредибилен и траен мир“, напиша адмиралот Џузепе Каво Драгоне во објава на X.
Западен функционер изјави за Ројтерс дека мала група воени лидери ги продолжиле дискусиите во Вашингтон за безбедносните гаранции кратко по поголемиот виртуелен состанок.
Откако полските претставници изјавија дека објектот што се урна во поле со пченка во источна Полска преку ноќ веројатно бил руски дрон, Полска ја обвини Русија дека ги провоцира земјите од НАТО токму кога се интензивираат напорите за наоѓање крај на војната.
„Уште еднаш, се справуваме со провокација од Руската Федерација, со руски дрон. Се справуваме со клучен момент, кога се во тек дискусии за мир во Украина“, изјави министерот за одбрана Владислав Косињак-Камиш.
Коментарите на Лавров го истакнаа барањето на Москва западните влади директно да ја вклучат по прашања од областа на безбедноста што се однесуваат на Украина и Европа, нешто што, според нив, досега одбивале да го сторат.
Москва оваа недела, исто така, го повтори своето отфрлање на сите сценарија што вклучуваат распоредување на трупи на НАТО во Украина.

Лавров ги обвини европските лидери кои се сретнаа со Трамп и Зеленски дека извршиле прилично агресивна ескалација на ситуацијата, прилично несмасни и, генерално, неетички обиди за промена на ставот на администрацијата на Трамп и претседателот на Соединетите Држави лично.
Трамп во понеделник изјави дека Соединетите Држави ќе помогнат во гарантирањето на безбедноста на Украина во каков било договор за прекин на војната со Русија. Потоа рече дека ја исклучил можноста за испраќање американски трупи во Украина, но дека САД би можеле да обезбедат воздушна поддршка како дел од договорот за прекин на непријателствата.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Во голем руски напад со беспилотни летала и ракети врз Украина беше убиено едно лице, а петнаесет се повредени

Русија започна еден од најголемите воздушни напади оваа година врз Украина, испукувајќи 574 беспилотни летала и 40 балистички и крстосувачки ракети преку ноќ, соопштија...
Повеќе
Подглавна секција

Избрзано славење на проруските пропагандисти по средбата Путин-Трамп

Проруските пропагандисти слават победа по средбата на Путин и Трамп, иако тој изјави дека нема договор додека не се постигне договор, т.е. ништо не...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Во голем руски напад со беспилотни летала и ракети врз Украина беше убиено едно лице, а петнаесет се повредени

Русија започна еден од најголемите воздушни напади оваа година врз Украина, испукувајќи 574 беспилотни летала и 40 балистички и крстосувачки ракети преку ноќ, соопштија украинските воздухопловни сили во четврток, додека неодамнешниот...
Повеќе
Главна секција

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Голем пожар избувна денеска на пладне во бараките на Макотекс во Карпош 4 покрај кејот на Вардар во Скопје. Изгореа повеќе бараки кои се користеле за најразлични бизниси, од лимарија до...
Повеќе
Главна секција

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Жените жртви на родово базирано и семејно насилство во Северна Македонија и натаму не добиваат соодветна и ефективна заштита, поддршка и можности за реинтеграција, заклучи Државниот завод за ревизија, кој спроведе...
Повеќе
Македонија

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Јавен обвинител од специјализираното одделение за гонење на кривични дела сторени од лица со полициски овластувања и припадници на затворската полиција до Основниот кривичен суд Скопје поднесе Обвинителен акт против шест...
Повеќе

Во голем руски напад со беспилотни летала и ракети врз Украина беше убиено едно лице, а петнаесет се повредени

Русија започна еден од најголемите воздушни напади оваа година врз Украина, испукувајќи 574 беспилотни летала и 40 балистички и крстосувачки ракети преку ноќ, соопштија украинските воздухопловни сили во четврток,...

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските

Обвинителен акт против шест полицајци и две други лица, примиле мито од 900 евра

Српскиот Академскиот пленум собира податоци за сите отпуштања на наставници од основните и средните училишта

22 лица во старски дом повраќале и имале дијареа, се затруле од храна со ешерихија коли

Age of Empires IV добива своја верзија за PlayStation 5

Покрената е истрага против лицето што се закануваше со подметната бомба во авион

Евтина струја – дали навистина плаќаме најниска цена на електричната енергија во Европа?

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Во голем руски напад со беспилотни летала и ракети врз Украина беше убиено едно лице, а петнаесет се повредени

Голем пожар во бараките на Макотекс во Карпош 4

Жените жртви на насилство се незаштитени, институциите не ги исполнуваат обврските