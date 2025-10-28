вто, 28 октомври, 2025

Русија прави злосторство против човештвото со користење дронови против цивили во Украина, открива извештај на ОН

Според извештајот на Комисијата, Русија користи беспилотни летала за да фрла бомби врз цивилите кои живеат во близина на фронтовската линија во Украина

Независната меѓународна комисија на ОН во истрага за војната во Украина отктива дека руското користење дронови против цивили претставува злосторство против човештвото. Според извештајот на Комисијата, Русија користи беспилотни летала за да фрла бомби врз цивилите кои живеат во близина на фронтовската линија во Украина, на тој начин бркајќи ги од нивните домови и принудувајќи илјадници да бегаат од цели области.

Во својот извештај, комисијата вели дека цивилите биле бркани на долги растојанија од беспилотни летала со камери, а понекогаш и напаѓани додека барале засолниште. Нејзините наоди се базираат на интервјуа со 226 лица, вклучувајќи жртви, сведоци, хуманитарни работници и локални власти, како и на стотици потврдени видеа на интернет. Нападите опишани во извештајот се случиле во три региони во јужна Украина, во близина на фронтовската линија и преку реката Днепар од руските сили, повеќе од една година.

„Овие напади беа извршени како дел од координирана политика за протерување на цивилите од тие територии и претставуваат злосторство против човештвото со присилно преместување на населението“, се вели во извештајот од 17 страници што ќе биде презентиран пред Генералното собрание на ОН оваа недела. Една жена од Херсон била бркана од беспилотно летало додека го паркирала својот автомобил, а потоа била нападната и повредена во нејзината гаража. Подоцна истиот ден уште две беспилотни летала го погодиле нејзиниот дом, кој потоа таа го напуштила. Русија негира дека намерно напаѓала цивили во Украина, но отворено ги таргетирала и убила илјадници.

„Гардијан“ претходно објави за „сафари“ лововите што ги спроведуваат руските оператори на беспилотни летала против цивили. Украина, исто така, понекогаш погодувала цивилни инфраструктурни цели во Русија и во делови од Украина што се под руска контрола, иако во многу помал обем и обично со оправдување дека целите имаат улога или во директна поддршка или во генерирање приходи за поддршка на војната.

