Рускиот претседател Владимир Путин изрази увереност во победата во Украина додека ја надгледуваше воената парада на Црвениот плоштад по повод поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна – претстава која не вклучуваше тешко оружје за прв пат по речиси две децении.

Безбедноста беше засилена во Москва додека Путин и неколку странски лидери присуствуваа на парадата, која беше намалена дури и откако тридневниот прекин на огнот, посредуван од САД, ги ублажи загриженостите за можни украински обиди да ги нарушат свеченостите.

Путин, кој е на власт повеќе од четврт век, го искористи Денот на победата, најважниот секуларен празник во Русија, за да ја покаже воената моќ на земјата и да ја собере поддршката за неговата воена акција во Украина, која сега е во петтата година.

Зборувајќи на парадата, Путин ги поздрави руските војници кои се борат во Украина, изјавувајќи дека тие „се соочуваат со агресивна сила која е вооружена и поддржана од целиот блок на НАТО“ и се борат за „праведна кауза“.

„Победата отсекогаш била и ќе биде наша“, рече Путин, додека колони војници се наредија на Црвениот плоштад. „Клучот за успех е нашата морална сила, храброст и храброст, нашето единство и способност да издржиме сè и да надминеме секаков предизвик.“

Но, во забележителен пресврт оваа година, парадата се одржа без тенкови, ракети и друга тешка опрема, освен традиционалното прелетување на борбени авиони.

Службениците ја објаснија ненадејната промена на форматот со „тековната оперативна ситуација“ и рекоа дека се преземени дополнителни безбедносни мерки како одговор на заканата од украински напади. Коментаторите на државната телевизија рекоа дека тешкото вооружување е попотребно на бојното поле во Украина.

За прв пат, на парадата во саботата учествуваа војници од Северна Кореја, во знак на почит кон Пјонгјанг кој ги испрати своите војници да се борат заедно со московските сили за да го одвратат украинскиот упад во рускиот Курски регион.

Русија прогласи еднострано примирје за петок и сабота, додека украинскиот претседател Володимир Зеленски објави примирје кое требаше да започне на 6 мај, но ниту една од нив не се држеше додека страните разменија обвинувања за континуираните напади.

Американскиот претседател Доналд Трамп во петокот објави дека Русија и Украина се согласиле со неговото барање за прекин на огнот од сабота до понеделник и размена на затвореници, изјавувајќи дека прекинот на борбите може да биде „почеток на крајот“ на војната.

Зеленски, кој претходно оваа недела изјави дека руските власти „се плашат дека беспилотни летала може да зујат над Црвениот плоштад“ на 9 мај, се надоврза на изјавата на Трамп со издавање декрет со кој потсмевливо ѝ дозволува на Русија да ги одржи своите прослави за Денот на победата во сабота, прогласувајќи го Црвениот плоштад привремено забранет за украински напади.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, го отфрли декретот на Зеленски како „глупава шега“.

„Не ни треба ничија дозвола за да бидеме горди на нашиот Ден на победата“, им рече Песков на новинарите.

Поголемата и подобро опремена војска на Русија остварува бавни, но стабилни напредоци по должината на фронтовската линија долга повеќе од 1.000 километри (над 600 милји). Украина возврати со сè поефикасни напади со долг дострел, напаѓајќи руски енергетски објекти, производствени погони и воени депоа. Разви беспилотни летала способни да достигнат цели на повеќе од 1.000 километри (повеќе од 600 милји) длабоко во Русија, што е далеку над нејзините можности пред 2022 година.

Руските власти предупредија дека доколку Украина се обиде да ги наруши свеченостите во сабота, Русија ќе изврши „масовен ракетен напад врз центарот на Киев“. Руското Министерство за одбрана ги предупреди цивилите таму и вработените во странските дипломатски мисии за „потребата веднаш да го напуштат градот“. ЕУ соопшти дека нејзините дипломати нема да го напуштат украинскиот главен град и покрај руските закани.