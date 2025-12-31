Висок руски функционер упати закани кон украинскиот претседател Володимир Зеленски, откако Русија тврдеше дека Украина извршила напад со беспилотни летала врз една од официјалните резиденции на рускиот претседател Владимир Путин, објави Еј-би-си.

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров тврди дека Украина извршила напад со беспилотни летала врз државната резиденција на Путин во Новгородската област ноќта на 29 декември. Лавров не понуди докази во поддршка на тврдењето, кое Зеленски брзо го отфрли како руски обид за дезинформација.

Кремљ соопшти дека американскиот претседател Доналд Трамп бил информиран за наводниот напад за време на телефонскиот разговор со Путин во понеделник. Руските претставници, исто така, се заканија со одмазднички напади во Украина.