Русија не отстапува од своите барања да ги задржи сите окупирани украински територии

Русија изјави дека нејзиниот став за завршување на војната во Украина не се променил откако претседателот Владимир Путин ги постави своите услови минатата година, целосно повлекување на силите на Кијив од клучните украински региони и напуштање на амбициите за членство во НАТО.

Путин и американскиот претседател Доналд Трамп треба да се сретнат утре во Алјаска, првиот самит меѓу САД и Русија од 2021 година, за да разговараат за напорите за завршување на војната. Трамп веќе изјави дека двете страни ќе мора да разменат дел од земјата што моментално ја држат за да се случи ова.

Русија моментално контролира 19 отсто од Украина, вклучувајќи го целиот Крим, целиот Луганск, повеќе од 70 отсто од регионите Донецк, Запорожје и Херсон, како и делови од регионите Харков, Суми, Николаев и Дњепропетровск.

По извештаите на некои медиуми дека Вашингтон разбрал оти Путин е подготвен да направи компромис во врска со неговите територијални барања, заменик-портпаролот на руското Министерство за надворешни работи, Алексеј Фадеев, беше прашан од новинарите дали ставот на Русија се променил или не.

„Ставот на Русија останува непроменет и беше искажан токму во оваа сала пред нешто повеќе од една година, на 14 јуни 2024 година“, рече Фадеев, осврнувајќи се на говорот што Путин го одржа тогаш во Министерството за надворешни работи.

Во тоа време, во своите најцелосни јавни изјави досега за формата на евентуалното решение, шефот на Кремљ постави барања, вклучително и повлекување на украинските трупи од деловите на Донецк, Запорожје и Херсон што тие сè уште ги контролираат. Путин, исто така, рече дека Кијив ќе мора официјално да ја извести Москва дека се откажува од своите планови за приклучување кон воениот сојуз на НАТО предводен од САД и дека има намера да остане неутрален и неврзан.

Покрај тоа, Путин рече дека правата и слободите на руските говорници во Украина ќе мора да бидат обезбедени, како и реалноста дека Крим, Луганск, Донецк, Запорожје и Херсон сега се дел од Русија.

Путин рече дека неговите услови ќе мора да бидат одразени и во меѓународните договори. Во времето на неговиот говор во 2024 година, Украина ги отфрли неговите барања како еднакви на апсурден ултиматум. Украина постојано повторуваше дека никогаш нема да ја признае руската окупација на нејзината земја, а повеќето земји ја признаваат територијата на Украина во рамките на нејзините граници од 1991 година. Врз основа на сегашните фронтовски линии, барањето на Путин би подразбирало Украина да отстапи дополнителни 21.000 квадратни километри (8.100 квадратни милји) на Русија.