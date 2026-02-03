Руските сили го нападнаа главниот град на Украина, Киев, нејзиниот втор по големина град Харков и други центри рано утрово, соопштија официјални лица, предизвикувајќи пожари и нанесувајќи нови удари на енергетската инфраструктура. Во нападите беа повредени четири лица, соопштија официјални лица во двата најголеми града. Во Киев, додека ноќните температури се спуштија близу -20 степени Целзиусови, сведоци пријавија гласни експлозии по полноќ, велејќи дека биле ракети и беспилотни летала. Нападите предизвикаа штета во пет области, погодувајќи три станбени блокови и зграда во која се наоѓа детска градинка, изјави началникот на воената администрација на градот, Тимур Ткаченко, на Телеграм. Пламен проголта стан на горните катови од еден киевски блок во видеа објавени на социјалните медиуми.

Градоначалникот на Харков, Игор Терехов, рече дека нападите биле насочени кон енергетската инфраструктура и повика на тешки одлуки за да се спречи замрзнување на системите за греење.

„Целта е очигледна: да се предизвика максимално уништување и да се остави градот без греење при силен студ“, рече тој на Телеграм. Јавниот радиодифузер „Саспилне“ исто така соопшти дека руските напади го прекинале снабдувањето со електрична енергија во два града во регионот Харков, Изиум и Балаклија, и дека погодиле две станбени згради во северниот град Суми.

Доналд Трамп претходно изјави дека неговата администрација може наскоро да има добри вести за нејзините напори за завршување на војната во Украина.

„Мислам дека се справуваме многу добро со Украина и Русија. За прв пат го кажувам тоа“, изјави Трамп пред новинарите во Овалната соба во понеделник. „Мислам дека можеби ќе имаме добри вести“.

Руските напади се случија во пресрет на следните планирани тристрани преговори за завршување на војната и се совпаднаа со разговорите за прекин на огнот во нападите врз енергетската инфраструктура, усвоени и од Русија и од Украина на барање на Трамп. Русија соопшти дека прекинот на огнот завршил во недела, додека Украина соопшти дека ќе продолжи една недела од 30 јануари. Володимир Зеленски во понеделник изјави дека Русија во голема мера го почитувала примирјето и не извршила никакви целни ракетни или беспилотни напади врз енергетската инфраструктура во последните 24 часа, но дека постојаното руско гранатирање погодило енергетски објекти во близина на линијата на фронтот.

Украина се согласила со западните партнери дека секое постојано руско кршење на идниот договор за прекин на огнот ќе предизвика координиран воен одговор од Европа и САД, објави „Фајненшл тајмс“, повикувајќи се на луѓе информирани за дискусиите. Ројтерс не можеше веднаш да го потврди извештајот.

Зеленски рече дека е реално да се постигне достоинствен и траен мир, пред украинските разговори со руски и американски претставници што треба да се одржат од среда во Абу Даби.

„Украина е подготвена за вистински чекори“, рече украинскиот претседател. Претставник на Белата куќа рече дека специјалниот претставник на Трамп, Стив Виткоф, ќе присуствува на разговорите. Зеленски рече дека украинската делегација, исто така, ќе одржи билатерални средби со американски претставници во текот на двата дена.

Русија повтори дека распоредувањето на какви било странски воени сили или инфраструктура во Украина ќе го смета за неприфатлива странска интервенција и ќе ги третира тие сили како легитимни цели, соопшти руското Министерство за надворешни работи во понеделник, цитирајќи го министерот за надворешни работи Сергеј Лавров.