Кремљ ги обвини британските специјалисти за вмешаност во смртоносниот украински напад врз рускиот град Брјанск, во кој беа употребени британските ракети „Сторм Шедоу“ и изјави дека ќе ја земе предвид улогата на Велика Британија, пренесува Ројтерс.

Гувернерот на регионот Брјанск изјави дека во нападот во вторникот загинале најмалку шест цивили, а 37 биле повредени во, како што го нарече, „терористички ракетен напад“, без да каже што било погодено. Украина соопшти дека погодила клучна фабрика што произведува компоненти за ракети. Москва ја обвини дека намерно гаѓала цивили.

На прашање дали ќе има воен одговор на употребата на британски ракети против суверена руска територија, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече дека Русија ќе ја земе предвид британската вмешаност.

„Очигледно е дека лансирањето на овие ракети беше невозможно без британски специјалисти“, им рече Песков на новинарите. „Свесни сме за ова, добро го знаеме и природно го земаме предвид.“

„За да се спречи продолжување на ваквите варварски дејствија од страна на режимот во Киев, се спроведува специјална воена операција“, рече тој, додавајќи дека една од целите на операцијата е демилитаризација на Украина.

Немаше непосреден коментар од Лондон, иако Русија постојано повторуваше дека на Украина ѝ е потребна западна експертиза и податоци за таргетирање обезбедени од Западот и сателитски снимки за да испали напредни ракети длабоко во Русија.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски рече дека Киев ја нападнал една од најважните воени фабрики во Брјанск, која произведувала електроника за руски ракети.

Портпаролката на руското Министерство за надворешни работи, Марија Захарова, рече дека нападот бил однапред смислен и насочен против цивили и ги повика ОН да проценат што се случило.