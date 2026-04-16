Руските напади убија најмалку 12 лица во Украина, соопштија локалните власти, откако Москва го нападна својот сосед во ноќни напади. Шест лица загинаа во напади со ракети и беспилотни летала врз јужниот пристанишен град Одеса, напиша утрово началникот на воената администрација на градот, Сергеј Лисак, на Телеграм.

Нападите врз главниот град Киев убија најмалку четири лица, вклучувајќи едно 12-годишно дете, соопшти државната служба за вонредни состојби на Украина, додека уште две лица загинаа во централниот град Дњепарк, според Олександр Ганжа, шефот на регионалната администрација. Ганжа претходно изјави дека во нападот се ранети 10 лица, вклучувајќи една 40-годишна жена која била однесена во болница во сериозна состојба.

Спасувачите во Киев извлекоа дете од урнатините на станбена зграда што се урна во областа Подилски, изјави градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко. Во нападот врз главниот град се повредени најмалку 10 лица, вклучувајќи и неколку медицински лица, додаде тој.

Пожар избувна во зграда во областа Оболонски во главниот град каде што паднаа остатоци од ракети и автомобили се запалија, рече Кличко.

Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на Киев, ги предупреди цивилите да се засолнат додека не се повлече тревогата за ракети.

Во напад со беспилотно летало врз североисточниот град Харков, исто така, беа повредени 77-годишна жена и 66-годишен маж, изјави началникот на регионалната воена администрација, Олех Синиехубов, на Телеграм.

Москва речиси секоја ноќ пука стотици беспилотни летала врз својот сосед од почетокот на четиригодишната војна, а неодамна ги прошири и со дневните напади.