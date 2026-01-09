Руската војска соопшти дека ја испалила својата нова хиперсонична ракета „Орешник“ кон цел во Украина за време на масовен ноќен напад, пренесува Гардијан.

Украина го потврди нападот, велејќи дека се случил на западот од земјата во близина на границата со ЕУ. Москва изјави дека лансирањето на балистичката ракета со среден дострел е одмазда за наводниот обид за украински напад со беспилотни летала врз резиденцијата на Владимир Путин кон крајот на минатиот месец – тврдење за кое Киев и Вашингтон изјавија дека е лажно.

Украинскиот министер за надворешни работи изјави дека употребата на ракета „Орешник“ толку блиску до границата на ЕУ и НАТО претставува „сериозна закана“ за европската безбедност и ги повика партнерите да го зголемат притисокот врз Москва. Киев, исто така, ги отфрли обидите на Русија да го оправда нападот, нарекувајќи ги „апсурдни“.

Гувернерот на западниот украински регион Лавов изјави дека руските напади оштетиле критичен инфраструктурен објект. Непотврдени извештаи на социјалните медиуми сугерираат дека локацијата можеби била голем подземен складишен објект за гас.

Русија првпат го употреби „Орешник“ – именуван по рускиот збор за лешник – во ноември 2024 година, кога Москва изјави дека погодила украински воено-индустриски објект. Украинските власти и аналитичари во тоа време изјавија дека ракетата носел лажни боеви глави, а не експлозиви, и предизвикала ограничена штета.

Првичните извештаи сугерираат дека „Орешник“ што се користел во нападот во петокот можеби повторно носел инертни боеви глави, што укажува дека лансирањето било во голема мера симболично. Нападот се случи неколку дена откако европските сојузници на Украина се согласија да обезбедат клучни елементи на повоените безбедносни гаранции во случај на прекин на огнот со Русија.

Путин во последните месеци постојано го повикуваше „Орешник“ како закана против Украина и Западот, предупредувајќи дека може да се користи против земјите што го снабдуваат Киев со оружје за да се погодат цели во Русија со ракети со поголем дострел.

Рускиот лидер тврди дека ракетата со среден дострел е невозможна за пресретнување поради нејзината брзина – за која вели дека надминува 10 пати поголема од брзината на звукот – и дека нејзината деструктивна моќ е рамноправна со онаа на нуклеарно оружје дури и кога е вооружена со конвенционална боева глава.

Некои западни аналитичари изразија скептицизам во врска со тие тврдења, иако Украина нема системи за воздушна одбрана способни да ја пресретнат ракетата.

Руските сили, исто така, извршија напади во текот на ноќта врз Киев, погодувајќи неколку области на украинскиот главен град. Според Тимур Ткаченко, началник на воената администрација на градот Киев, најмалку едно лице е убиено. Пет спасувачи се повредени додека реагирале на нападите, соопшти украинската безбедносна служба.

Градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко, рече дека половина од станбените блокови во главниот град останале без греење по руските напади.

Лансирањето на ракетата „Орешник“ ја заокружи неделата во која Украина и нејзините европски сојузници изјавија дека постигнале значителен напредок во плановите за повоени безбедносни гаранции.

Во вторник, Велика Британија и Франција изјавија дека се подготвени да распоредат трупи во Украина по иден мировен договор – значајна обврска што се дискутира со месеци.

Руското Министерство за надворешни работи ја отфрли идејата во четврток, нарекувајќи ја можноста за западни трупи во Украина „директна закана“, став што повторно фрла сомнеж врз изгледите за договорен мир.