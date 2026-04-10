Рускиот претседател Владимир Путин објави 32-часовен прекин на огнот во текот на дводневен период за православниот Велигден, а неговиот украински колега Володимир Зеленски рече дека Киев ќе се придржува до мерката.

Прекинот на огнот за прославите на православниот Велигден во недела се совпаѓа со паузата во напорите предводени од САД за постигнување решение за четиригодишниот конфликт поради непријателствата во Иран и поширокиот Блиски Исток.

Најавата на Путин беше слична на 30-часовниот прекин на огнот што го нареди минатата година. Секоја страна ја обвини другата за негово кршење.

Кремљ соопшти дека велигденскиот прекин на огнот ќе биде во сила од сабота во 16 часот до полноќ во недела навечер.

„Продолжуваме врз основа на тоа дека украинската страна ќе го следи примерот на Руската Федерација“, се вели во соопштението на Кремљ.

Во соопштението се вели дека министерот за одбрана Андреј Белошов му издал наредба на врховниот командант на Русија, началникот на Генералштабот Валериј Герасимов, „да престане за овој период со воените дејствија во сите правци“.

„Војниците треба да бидат подготвени да ги елиминираат сите можни провокации од страна на непријателот, како и какви било агресивни дејствија.“

Зеленски рече дека Украина постојано предлагала прекин на борбите за православен Велигден.

„Украина постојано изјавуваше дека сме подготвени за реципрочни чекори. Предложивме прекин на огнот за време на велигденските празници оваа година и ќе дејствуваме соодветно“, напиша Зеленски на Телеграм.

„На луѓето им е потребен Велигден без закани и вистински потег кон мир, а Русија има шанса да не се врати на напади дури и по Велигден.“

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, изјави за руската државна новинска агенција ТАСС дека предлогот на Путин за прекин на огнот не бил однапред дискутиран со Соединетите Држави. Ниту пак бил поврзан со каква било идеја за продолжување на тристраните разговори за решавање на проблемот.

Специјалниот претставник на Путин, Кирил Дмитриев, во меѓувреме, е во САД и се среќава со членови на администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп за разговори за мировен договор и економска соработка меѓу САД и Русија, изјавија за Ројтерс извори запознаени со посетата.

Според календарот на православната вера, доминантна и во Русија и во Украина, Велигден оваа година паѓа на 12 април.

Зеленски повеќе од една недела предлагаше велигденско примирје и, наведувајќи ги воздушните напади врз украинските градови, рече дека Москва избрала да одговори наместо тоа со беспилотни летала. Русија претходно реагираше ладнокрвно на предлогот на Зеленски, велејќи дека претпочита да се стреми кон долгорочно решение.

Украинскиот претседател неколкупати предложи прекин на борбите, но беше одбиен од Москва.

За Велигден, тој повика секоја страна да престане да ја таргетира енергетската инфраструктура на другата, велејќи дека понудата ја дал преку САД.