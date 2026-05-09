Русија и Украина се согласиja на тридневен прекин на огнот и размена на затвореници, што за претседателот на САД, Доналд Трамп би можело да биде почеток на крајот на долгата војна меѓу нив.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски и Јуриј Ушаков, советник за надворешни работи на рускиот претседател Владимир Путин, го потврдија договорот.

„Јас прашав и претседателот Путин се согласи. Претседателот Зеленски се согласи – двајцата со задоволство“, рече Трамп додека ја напушташе Белата куќа за да присуствува на вечера во неговиот голф клуб во Вирџинија. „И имаме мал временски период кога нема да убиваат луѓе. Тоа е многу добро“

Трамп претходно во петокот објави на социјалните мрежи дека прекинот на огнот ќе трае од сабота до понеделник. Саботата е Ден на победата во Русија, празник што ја одбележува победата над нацистичка Германија во Втората светска војна.

„Со задоволство објавувам дека ќе има тридневен прекин на оган на 9, 10 и 11 мај, во војната меѓу Русија и Украина“, напиша Трамп. „Прославата во Русија е за Денот на победата, но исто така и во Украина, бидејќи тие беа голем дел и фактор на Втората светска војна.“

Републиканскиот претседател рече дека прекинот на огнот вклучува прекин на сите кинетички активности и размена на 1.000 затвореници од секоја земја.

Русија објави прекин на огнот за петок и сабота, но тој брзо се распадна, при што двете страни ја обвинуваа другата за продолжените борби, исто како што направија кога едностраното примирје на Украина брзо пропадна претходно во текот на неделата.

Трамп рече дека го упатил своето барање за прекин на огнот директно до двајцата претседатели. „Се надевам дека ова е почеток на крајот на многу долга, смртоносна и тешко водена војна“, рече тој.

Трамп додаде дека разговорите продолжуваат за завршување на војната што започна во февруари 2022 година „и секој ден се приближуваме и повеќе“. Трамп постојано се расправаше за тоа дали војната ќе заврши, понекогаш изразувајќи оптимизам, а друг пат велејќи дека Русија и Украина треба да бидат оставени да се борат до горчливиот крај.

Зеленски рече дека одлуката на Украина за тоа како да се вклучи во тие дискусии делумно била обликувана од можноста за ослободување на нејзините затвореници. Украина го направи враќањето на воените затвореници централно барање во текот на целиот конфликт.

„Црвениот плоштад ни е помалку важен од животите на украинските воени затвореници кои можат да бидат вратени дома“, напиша Зеленски на Телеграм. Црвениот плоштад е местото каде што Русија ја одржува својата традиционална воена парада за да го прослави Денот на победата, еден од најголемите празници во годината.

По објавувањето на својата изјава, Зеленски издаде формален претседателски декрет со кој овластува Русија да ја одржи парадата, прогласувајќи го Црвениот плоштад за забранет за украински напади за време на траењето на настанот. Формулацијата на декретот изгледаше дизајнирана да го нагласи тврдењето на Киев дека има ефективен дострел на таргетирање над рускиот главен град, додека јавно ја поврзува украинската воздржаност со условите за прекин на огнот.

Портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, подоцна го отфрли декретот на Зеленски како глупава шега.