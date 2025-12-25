Според официјалните изјави и извештаите на државните медиуми од двете страни, одвоени ноќни напади погодија пристанишни објекти во јужна Русија и украинскиот регион Одеса, пренесуваат Укринформ и РТВ.

Во рускиот регион Краснодар, два резервоари за нафта се запалија во пристаништето Темрјук по она што регионалните службеници за вонредни ситуации го опишаа како украински напад со беспилотни летала. Според извештаите, пожарот се проширил на околу 2.000 квадратни метри, а околу 70 лица се вклучени во гаснењето на пожарот. Властите соопштија дека нема пријавени жртви.

Руското Министерство за одбрана, исто така, тврди дека воздушната одбрана пресретнала и уништила 141 украински беспилотни летала со фиксни крила над руска територија помеѓу 23:00 часот на 24 декември и 07:00 часот на 25 декември, наведувајќи повеќе региони и области каде што биле соборени беспилотни летала.

Во меѓувреме, во Украина, службениците во регионот Одеса соопштија дека руските сили ја нападнале пристанишната и индустриската инфраструктура преку ноќ, при што загинало едно лице, а други две биле повредени.

Шефот на регионалната воена администрација, Олех Кипер, пријави штета на административните, производствените и складишните објекти и рече дека на некои локации избувнале пожари, но подоцна биле изгаснати од страна на спасувачите. Службите за итни случаи продолжуваат со работа на локациите, според истата изјава.