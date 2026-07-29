Русија го обвини основачот на Телеграм, Павел Дуров, за поттикнување на тероризам, поради наводите дека апликацијата за пораки ја користеле украинските тајни служби за регрутирање, објави Би-Би-Си.

ФСБ – руската служба за внатрешна безбедност, соопшти дека апликацијата Телеграм била користена „за подготовка и координирање на акти на саботажа и терор“ во Русија и дека не успеала да ги отстрани каналите, разговорите и ботовите што ги користи Украина.

По Дуров, кој живее во странство, е издадена меѓународна потерница.

Кратко откако беше објавено обвинението, профилот на Телеграм на X објави слика на која Дуров го покажува средниот прст. Тој претходно ги обвини руските власти за „измислување нови изговори за ограничување на пристапот на Русите до Телеграм“.

Телеграм е популарна апликација во Русија и ја користат десетици милиони луѓе, иако властите го ограничуваат пристапот. Апликацијата е популарна и во Украина.

Мултимилијардерот Дуров живее надвор од Русија и поседува француски и пасош на Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ).

Не е јасно дали другите земји или власти би се придржувале до налогот за апсење издаден од Русија.

Дуров ја напушти Русија во 2014 година откако одби да ги исполни барањата на владата за затворање на опозициските заедници на платформата. Претходно тој ја основаше популарната руска компанија за социјални медиуми ВКонтакте – наречена „Фејсбук на Русија“ .

Апликацијата Телеграм ја користат околу 950 милиони луѓе ширум светот и е позната како апликација фокусирана на приватноста на своите корисници.

Платформата претходно се соочи со критики за модерирањето на апликациите.

Дуров беше уапсен и ставен под формална истрага во Франција во 2024 година поради наводи за несоодветно модерирање на апликацијата за намалување на криминалот. Му беше дозволено да си оди дома неколку месеци подоцна, а истрагата продолжува.