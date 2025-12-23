Русија рано утрово започна воздушен напад врз Киев, соопшти украинската војска, само неколку дена откако во неделата заврши рундата мировни преговори предводени од САД во Мајами.

„Силите за воздушна одбрана работат на елиминирање на заканата на небото над главниот град“, соопшти воената администрација на Киев на Телеграм, повикувајќи ги жителите да останат во засолништа додека не се даде согласност.

Службениците не пријавија веднаш жртви или штети. Целосниот обем на нападот не беше веднаш познат.

Разговорите за време на викендот во Мајами ги собраа американските претставници со украинските и европските делегации, заедно со одделни контакти со руските претставници, додека Вашингтон тестираше дали има простор за договор за ставање крај на војната на Русија во Украина.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски вчера изјави дека преговорите што се водат со Соединетите Држави и европските нации со цел да се стави крај на речиси четиригодишната војна со Русија се многу блиску до реален резултат.

Украинските преговарачи предводени од високиот функционер Рустем Умеров, заедно со претставници од Европа, одржаа серија состаноци со американските претставници, вклучително и во последните денови во Флорида.

Рускиот преговарач Кирил Дмитриев, претставник за инвестиции на претседателот Владимир Путин, исто така, одржа одделни разговори со американски претставници во Флорида.

Официјални лица и во Украина и во Русија изјавија дека нивните тимови се враќаат дома во понеделникот за да известат за исходот од дискусиите.

„Сè изгледа доста вредно… И тука е важно што ова е работа и на Украина и на Соединетите Американски Држави. Ова сугерира дека сме многу блиску до вистински резултат“, рече Зеленски на собирот посветен на украинските дипломати.

Зеленски рече дека преговарачите работеле на план од 20 точки, предложен од американските претставници, кој е предмет на дискусија со недели откако првичниот нацрт беше критикуван од Украинците и Европејците како премногу наклонет кон Русија.

Не е сè идеално со ова, но планот е таму“, рече тој.

Исто така, предмет на дискусија беа безбедносните гаранции што Украина ги бара за да се заштити од каква било идна руска воена акција откако ќе престанат борбите, како и планот за економско закрепнување на Украина.

„Основниот блок од сите документи е подготвен. Тој е основен“, рече Зеленски. „Постојат некои прашања за кои не сме подготвени. И сигурен сум дека има прашања за кои Русите не се подготвени“.

Американскиот тим го предводеа претставникот на претседателот Доналд Трамп, Стив Виткоф, и неговиот зет, Џаред Кушнер.

Зборувајќи подоцна во своето вечерно видео обраќање, Зеленски рече дека клучното прашање е да се утврди дали Соединетите Држави се во можност да добијат одговор од Русија, вистинска подготвеност од страна на таа земја да се фокусира на нешто друго освен агресија.