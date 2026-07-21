Русија започна еден од најголемите напади со балистички ракети врз Украина откако ја започна својата целосна инвазија пред повеќе од четири години. Воздухопловните сили на Украина соопштија дека Москва започнала масовен комбиниран напад врз Украина со употреба на беспилотни летала и разни видови ракети лансирани од воздух и земја во текот на ноќта, и дека главната цел бил главниот град Киев.

„Непријателот лансирал повеќе од 40 ракети од различни видови – повеќето од нив против главниот град – и 120 беспилотни летала“, рече претседателот Володимир Зеленски.

Новинарите на Си-Ен-Ен во градот објавија дека нападот бил интензивен, концентриран во двочасовен период преку ноќ. Во градот имало силен мирис на чад, рече еден, и сè уште е на сила тревога за воздушен напад. Андриј Сибиха, вршител на должноста министер за надворешни работи, рече дека Русија лансирала околу четириесетина ракети што се движат по балистичка траекторија, опишувајќи го тоа како најголем број балистички ракети од почетокот на војната.

Воздушната одбрана собори или неутрализираше 126 цели, вклучувајќи 18 ракети и 108 беспилотни летала, соопштија воздухопловните сили, но, 23 ракети и 10 беспилотни летала погодија 20 локации.

Сликите од Киев покажаа огромен кратер издлабен од земјата и изгорени фасади на згради. Голем логистички магацин беше сериозно оштетен. Пријавени се напади во пет области на главниот град, според државните служби за вонредни ситуации. Едно лице е убиено, а 16 се ранети во градот, рекоа тие. Низ цела Украина, локалните власти објавија дека најмалку 16 цивили се убиени и 77 повредени во последните 24 часа од руски напади со беспилотни летала и ракети, при што повеќето жртви се во регионите Харков и Донецк.

Руското Министерство за одбрана потврди, како што го нарече, масовен удар врз, како што ги нарече, објекти на одбранбената индустрија и логистички центри во градот Киев. Руските напади следат по катастрофалните украински напади со беспилотни летала врз два логистички центри во саботата, во кои беа убиени осум лица.

„Заштитата од балистички ракети е наш постојан и врвен приоритет во моментов“, рече Зеленски. „Пресеќувачите се потребни секој ден и им сум благодарен на сите што ги сфаќаат сериозно нашите договори и обезбедуваат испорака на антибалистички капацитети.“

Украина честопати бараше повеќе пресретнувачи способни да се справат со балистички ракети, чија траекторија и брзина ги отежнуваат уништувањето. Тие можат повторно да влезат во атмосферата со брзина неколку пати поголема од брзината на звукот.

Русија ја зголемува фреквенцијата на комбинирани ракетни и беспилотни напади за уништување на украинската инфраструктура, велат аналитичарите.

„Бомбардирањето на украинските градови од страна на руски балистички ракети сега е претпочитана стратегија и нешто што треба да очекуваме да го видиме повеќе“, според Филипс О’Брајан, професор по стратешки студии на Универзитетот Сент Ендрус во Шкотска.

Украина има намалени залихи на ракети „Патриот“ произведени во САД, кои се исто така многу барани меѓу сојузниците на САД поради конфликтот во Заливот. Додека производството на „Патриот“ се зголемува во Соединетите Држави, побарувачката ја надминува понудата.

Порано овој месец, американскиот претседател Доналд Трамп предложи Украина да произведува ракети „Патриот“ под лиценца, но реализацијата на таков проект би траела со месеци, а можеби и со години.

Украина, исто така, работи со Франција и Италија на договори за производство на уште една ракета за воздушна одбрана, SAMP/T. Но, некои аналитичари велат дека нејзините перформанси понекогаш се под оние на „Патриот“.

Пазарот за пресретнувачи способни да уништуваат балистички ракети има ограничен број добавувачи, долги рокови за испорака и нерешени прашања во врска со капацитетот, според Фабијан Хофман од Норвешкиот институт за одбранбени студии.