Поранешниот претседател Румен Радев е новиот премиер на Бугарија. Неговата кандидатура беше одобрена со 124 гласа во парламентот. Со 122 гласа „за“, беше одобрен и составот на Советот на министри предложен од него.

Против гласаа Демократска Бугарија, Продолжи со промените, МРФ и Вазраздане, а ГЕРБ гласаше воздржано. За разлика од претходно, дебатите не се одолговлекуваа, а поради мнозинството од 131 глас, новата владејачка партија ги донесе одлуките без никакви проблеми.

Намерите за брзо одобрување на нацрт-кабинетот беа објавени во четврток, кога лидерот на „Прогресивна Бугарија“ ѝ врати на претседателката Илијана Јотова целосен мандат за управување со составот на кабинетот.

Радев ќе ја предводи следната влада како премиер, а владата ќе има четири вицепремиери – Галаб Донев, кој ќе биде и министер за финансии, Александар Пулев, министер за економија, Иво Христов и Атанас Пеканов, кои сè уште немаат конкретни ресори.

Во владата на Радев има неколку луѓе од неговата привремена влада кои сега ќе имаат министерски функции во редовната влада. Прва задача на новата влада ќе бидат брзи цени, рече Радев за време на презентацијата на неговиот кабинет. На почетокот на следната недела ќе бидат дадени предлози, додаде тој, но не прецизираше кои.

Другата приоритетна промена ќе биде Законот за судство. Новата влада смета дека прво треба да се усвојат овие измени, а потоа треба да се објават процедурите за избор на нов Врховен судски совет и нов Инспекторат за него.

Во врска со прашањето за апсорпција на средства од Планот за закрепнување и отпорност, идниот премиер коментираше дека роковите се исклучително кратки и затоа веќе поднесените предлози ќе се користат со итни измени на текстови што „Прогресивна Бугарија“ не ги сака.

Буџетот е следната тема на краток рок. Радев прогласи „крај на волонтерството“ со јавните финансии. Нов долг сигурно ќе се создаде, но сè уште не е јасно колку. Ова ќе се разбере само по детална ревизија на финансиската состојба на државата.

„Прогресивна Бугарија“ има целосно мнозинство во парламентот, но ќе се потпира на конструктивното учество на опозицијата во законодавниот процес, рече Радев. Сепак, тој додаде дека одржува „доза на скептицизам“ поради „несреќната реформа на Статутот“.

Во исто време, сепак, тој тврдеше дека регистарот на парламентот веќе е преплавен со закони од пратеници кои досега не успеале да ги спроведат.

„Доколку оваа прекумерна активност има за цел да ја пренасочи агендата на работата на Парламентот и да има ПР ефект, мора да внимаваме овие изговори да бидат транспарентни и соодветни. Апелирам да се осигура дека квалитетот на законодавната активност е над квантитетот“, рече тој.

Според него, нацртите на пратениците честопати „прескокнуваат“ некои процедури, се менуваат набрзина и само со нивното стапување во сила станува јасно колку е низок нивниот квалитет.

Радев уште еднаш нагласи дека според неговиот проект е предвидено спојување на Министерството за иновации и е-влада со Министерството за економија, што значи намалување на административните трошоци. Во исто време, сепак, тој инсистираше дека нема да има „длабока трансформација“ во државниот апарат. Причините – ова бара време, кое новата влада го нема.

„Не можеме да ја фрлиме администрацијата во длабока трансформација половина година, не можеме да изгубиме милијарди европски средства“, рече тој.