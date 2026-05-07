Среде растечките тензии меѓу претседателот Трамп и папата Лав XIV, папата се сретна приватно со државниот секретар Марко Рубио во Ватикан, пренесува Њујорк Тајмс.

Тие разговараа за „ситуацијата на Блискиот Исток и теми од заеднички интерес на Западната хемисфера“, според изјавата на Томи Пигот, портпаролот на Стејт департментот.

Средбата, во приватната библиотека на папата во палатата со поглед на базиликата „Свети Петар“, се одржа неколку дена откако претседателот Трамп ги засили нападите врз Лав, кој постојано ја критикуваше војната во Иран предводена од САД и Израел. Папата, првиот од Соединетите Американски Држави, се појави како духовна противтежа на лидерството на Трамп, охрабрувајќи ги американските бискупи да ги поддржат имигрантите во услови на репресија на администрацијата на Трамп и осудувајќи ги воените амбиции на администрацијата на Блискиот Исток.

Претседателот Трамп му рече на конзервативен водител на ток-шоу во вторникот дека папата Лав „загрозува многу католици“ и дека „папата би сакал да зборува за фактот дека е во ред Иран да има нуклеарно оружје, и не мислам дека тоа е многу добро“.

Папата Лео, подоцна зборувајќи со новинарите кои го прашаа за најновите забелешки на претседателот, рече дека „ако некој сака да ме критикува за проповедање на Евангелието, нека го стори тоа искрено. Црквата со години зборува против секакво нуклеарно оружје, па затоа нема сомнение. И затоа се надевам дека едноставно ќе бидам слушнат поради вредноста на Божјите зборови“.

Рубио, зборувајќи во Белата куќа на брифинг за медиумите, исто така во вторник, рече дека претседателот „не разбира зошто некој, да го оставиме настрана Папата“, би „мислел дека е добра идеја Иран некогаш да има нуклеарно оружје“. Папата никогаш не рекол дека би било добра идеја Иран да има нуклеарно оружје.

Во четврток, Рубио беше придружуван во Ватикан од неговата сопруга, Жанет Дуздебес Рубио. Потоа секретарот се сретна еден на еден со папата. Фотографија објавена од „Л’Осерваторе Романо“, весник во сопственост на Ватикан, го прикажува секретарот како седи покрај бирото на папата, очигледно слушајќи со концентрација додека папата зборува.

Во соопштението на Стејт департментот, г-дин Пигот рече дека „средбата ја нагласи силната врска меѓу Соединетите Американски Држави и Светата Столица и нивната заедничка посветеност на промовирање на мирот и човечкото достоинство“.