Државниот секретар Марко Рубио рече дека САД и Европа припаѓаат заедно за време на неговите обраќања на Минхенската безбедносна конференција. Тонот на неговиот говор беше во спротивност со оној што го одржа минатата година на самитот потпретседателот на САД Џ.Д. Венс. Рубио, исто така, јасно стави до знаење дека администрацијата на Трамп верува дека патот напред бара промена во начинот на кој американско-европскиот сојуз работи заедно, додавајќи:

„Сакаме сојузници кои можат да се бранат, за да нема противници кои ќе се чувствуваат склони да ја оспорат нашата колективна сила“.

Рубио ги започна своите долгоочекувани обраќања на Минхенската безбедносна конференција во Германија во саботата, признавајќи го историското значење на сојузот меѓу Европа и Америка што го спаси светот од заканите од минатото.

„Иако сме подготвени, доколку е потребно да го сториме ова сами, тоа е наша предност и се надеваме дека ќе го сториме ова со вас, нашите пријатели тука во Европа“, рече Рубио.

„Ние припаѓаме заедно“, додаде Рубио за Соединетите Американски Држави и Европа, нагласувајќи ја важноста на децениското партнерство кое беше под интензивен притисок за време на вториот мандат на претседателот Доналд Трамп.

Рубио призна дека САД, понекогаш, можат да бидат донекаде „директни и итни во давањето совети“, но се обиде да ги увери европските лидери дека администрацијата на Трамп е посветена на алијансата.

Иако државниот секретар Марко Рубио ја пофали историската важност на силниот американско-европски сојуз, тој исто така јасно стави до знаење дека администрацијата на Трамп верува дека патот напред бара промена во начинот на кој тие земји работат заедно.

Администрацијата на Трамп нагласи дека Европа мора да преземе поголема одговорност за одбрана од регионални закани, наместо толку многу да се потпира на американска помош.

„Сакаме сојузници кои се горди на својата култура, своето наследство… и заедно со нас се подготвени и способни да го бранат“, рече Рубио во саботата.

„Зашто ние во Америка немаме интерес да бидеме учтиви и уредни чувари на управуваниот пад на Западот. Не се стремиме да се разделиме, туку да го оживееме старото пријателство“, додаде највисокиот американски дипломат.