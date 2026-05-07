Американскиот државен секретар Марко Рубио денеска ќе се сретне со папата Лав, во време на историски период на тензии меѓу Вашингтон и Ватикан. Посетата на Рубио доаѓа по големите критики на претседателот Доналд Трамп кон првиот американски папа во 2.000-годишната историја на Католичката црква, кои дојдоа откако папата го изрази своето противење на американската воена операција во Иран. Лав, исто така, продолжи да зборува за интересите на бегалците и мигрантите, што е сосема спротивно на администрацијата на Трамп.

Пред неговото заминување, највисокиот американски дипломат ја отфрли идејата дека средбата со папата Лав е обид за ресетирање на дипломатските односи со Ватикан, на кој САД се потпираат како хуманитарен партнер со години. Сепак, тој призна дека „има многу за разговор со Ватикан“, вклучително и за Куба.

„Патувањето навистина не е поврзано со ништо друго освен со фактот дека би било нормално за нас да се ангажираме со нив“, рече Рубио на брифингот за медиумите во Белата куќа во вторникот.

Неговото патување во Рим и Ватикан доаѓа во време кога Трамп го нападна не само папата за неговите ставови за војната, туку и ги нападна долгогодишните европски сојузници на САД – дополнително тестирајќи ги трансатлантските односи на начини што не се видени со децении. Рубио ќе се сретне во петок со италијанската премиерка Џорџија Мелони, во услови на постојани критики од Трамп за, како што рече, недостатокот на поддршка од Италија за војната на САД против Иран.

Рубио ќе се сретне со папата во апостолската палата на Ватикан денеска наутро, а се очекува да седне и со други високи функционери на Ватикан, вклучувајќи го и кардиналот Пјетро Паролин, државен секретар на Светата столица.

Ова е втора средба меѓу Рубио, кој е побожен католик, и папата роден во Чикаго, и прва позната средба меѓу член на администрацијата и Лав за речиси една година. Рубио и потпретседателот Џ.Д. Венс се сретнаа со него по неговата инаугурациска миса минатата година.

Во долга објава на Truth Social минатиот месец, Трамп го критикуваше Лав како „слаб во однос на криминалот и ужасен за надворешната политика“.

„Лав треба да се среди како Папа, да користи здрав разум, да престане да им служи на радикалната левица и да се фокусира на тоа да биде голем Папа, а не политичар. Тоа многу му штети и, што е поважно, ѝ штети на Католичката црква!“, напиша Трамп.

Папата Лав еден ден подоцна одговори дека не се плаши од администрацијата на Трамп и дека ќе продолжи да зборува за мир, но инсистираше дека „не е во мој интерес“ да дебатира со претседателот на САД. Еден функционер на Ватикан, подоцна намалувајќи ги тензиите, за Си-Ен-Ен со иронична насмевка изјави дека „претседателот Трамп е премногу интелигентен за да биде во битка со папа од Соединетите Држави“.

Но, нападите на Трамп врз Лав не се само без преседан, туку и континуирани. Во понеделник, Трамп повторно го нападна папата, велејќи дека тој загрозува многу католици и многу луѓе, а Трамп тврдеше дека Лео е задоволен што Иран има нуклеарно оружје.

Коментарите се чини дека предизвикаа прекор од италијанскиот министер за надворешни работи, кој во вторникот рече дека нападите врз папата не се ниту прифатливи ниту корисни за каузата за мир.

Во вторникот, Лав рече дека луѓето се слободни да го критикуваат, иако треба „да го прават тоа со вистината“ и дека „мисијата на Црквата е да го проповеда Евангелието и мирот“. Во врска со тврдењата на Трамп за нуклеарно оружје, папата рече дека црквата со години „зборува против секое нуклеарно оружје, па затоа нема сомнение во таа точка“.