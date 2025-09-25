чет, 25 септември, 2025

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот

И покрај повеќекратните пријави и барања за помош, Росица Коцева не доби ефективна заштита од надлежните институции и беше свирепо убиена заедно со својот татко, по што сторителот изврши самоубиство. Дел од мерките против осомничениот биле укинати, но забраната за приближување останала на сила до правосилноста на пресудата. Сепак, тој не ја почитувал

Фотографија од социјални мрежи на убиецот Илија С.

И покрај повеќемесечните пријави за насилство и барања за заштита, 31-годишната Росица Коцева од Велес не добила доволна институционална заштита и на крајот беше свирепо убиена заедно со својот татко, а сторителот, нејзиниот поранешен партнер Илија С., потоа се самоуби. Во периодот пред убиството биле водени повеќе постапки, донесени судски одлуки и изречени мерки на претпазливост, но исходот не ја спречи трагедијата.

Според информации од Основното јавно обвинителство, на 21 мај 2025 Росица поднела пријава против Илија за неизвршување на судска одлука, наведувајќи дека и покрај дополнителните мерки за заштита изречени во граѓанска постапка тој продолжил да ѝ испраќа пораки и фотографии. Неколку дена претходно, на 18 мај тој го одзел и го запалил автомобилот во сопственост на нејзиниот татко.

„По оваа пријава, ОЈО Велес ја испита оштетената и на 26 јуни 2025 година издаде наредби до МВР за обезбедување докази од телефонска комуникација, како и четири наредби за обезбедување снимки од видео надзор од различни локации во градот. По овие наредби МВР постапува“, наведуваат од обвинителството.

Пред да бидат убиени Росица и нејзиниот татко, судот во Велес го осудува Илија на една година и четири месеци условна казна, ако не го повтори делото во рок од три години. Во тој момент обвинителството побарало на Илија да му се укинат мерките за забрана да го напушти домот и задолжително да се јавува во МВР, но забраната за приближување на Росица останала во сила.

„Обвинителот предложи укинување на мерките забрана за напуштање на живеалиште и задолжително јавување кај надлежен орган, но побара да остане мерката забрана за приближување до оштетените. Судот го прифати овој предлог и ја задржа мерката забрана за воспоставување контакти со двајцата оштетени“, стои во одговорот.

Тоа се потврдува и со Решението донесено на 10 септември кое Основниот суд Велес го објави вчера на својата веб-страница. Во него се вели дека се укинуваат мерките „забрана да го напушти живеалиштето/престојувалиштето“ и „обврска за повремено јавување во МВР еднаш неделно“, додека мерката „забрана на приближување или воспоставување/одржување контакти или врски со Р.К. и И.М.“ останува во сила „се додека постои потреба, а најдолго до правосилноста на пресудата“.

Во образложението се наведува и претходната пресуда од 10 мај 2025 година со која обвинетиот е прогласен за виновен и му е изречена алтернативна мерка условна казна затвор од една година и четири месеци што нема да се изврши доколку во рок од три години од правосилноста не стори ново кривично дело; утврдени се и судски трошоци кои треба да ги плати.

Но, убиецот не ја почитувал ниту мерката за забрана за приближување, за што Росица повторно поднела пријава до МВР, но министерството наводно не реагирало до обвинителството.

„Мерките се побарани за кривичните дела за кои до тој момент се водела постапка. До обвинителството не е доставено известување дека тие мерки не се почитувале. И доколку би била побарана и определена мерка притвор, со изрекување условна осуда, таа повеќе не би била на сила, односно задолжително би била укината со пресудата на 10 септември“, објаснуваат од обвинителството.

Во меѓувреме во јавноста се појавија снимки од екран на кои се гледаат пораки што Росица наводно му ги праќала на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, но тој не реагирал. Тошковски демантираше дека добивал вакви пораки од жртвата Росица Колева.

Како реакција на убиството на Росица, движењето „Ниту една повеќе!“ денеска во 18 часот организира блокада пред паркот „Жена Борец“ во Скопје спроти Собранието, со порака дека жените не се доволно заштитени од насилство и дека е потребна солидарност и системски промени.

„Ниту една повеќе!“ повикува на блокада пред паркот „Жена Борец“

