чет, 14 август, 2025

Рокот за аплицирање за помош за сметки за струја истекува на 31 август 2025

Програмата обезбедува месечен надомест од 1.000 денари во тек на 12 месеци, преку директно намалување на сметките за струја

МетаОд: Мета

-

Фото: Архива на Мета.мк

Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини ги потсетува сите граѓани кои ги исполнуваат условите дека до 31 август 2025 година можат да поднесат барање за финансиска поддршка за потрошена електрична енергија.

Програмата обезбедува месечен надомест од 1.000 денари во тек на 12 месеци, преку директно намалување на сметките за струја. Право на аплицирање имаат домаќинства:со едно или повеќе лица со тешка или длабока интелектуална попреченост, со најтешка телесна попреченост, со потполно слепо лице или со потполно глуво лице.

Секое домаќинство може да поднесе само едно барање.

Потребни документи: пополнет соодветен образец (достапен на веб-страницата на Министерството), изјава заверена на нотар, решение за право на посебен додаток, последна сметка за струја за 2024 година, копии од лични документи на членовите на домаќинството, како и други релевантни документи според состојбата.

Документацијата се доставува лично во Министерството на ул. „Македонија“ бр. 27 во Скопје или по пошта за граѓаните од внатрешноста.

Повеќе информации се достапни на www.energy.gov.mk, на телефонските броеви 071 319 074 и 070 381 162 (работни денови од 09:00 до 15:00 часот) или преку е-пошта: [email protected].

ПОВРЗАНО

Економија

Европски пари наменети за граѓаните завршиле кај државната ЕСМ

Европската Унија додели 80 милиони евра помош за граѓаните на Северна Македонија за ублажување на енергетската криза, но дел од тие средства, наместо кај...
Повеќе
Македонија

Десетици илјади ранливи семејства оставени без субвенции за струја, реагираат експерти

Новата програма за енергетска поддршка на Министерството за енергетика, не опфаќа доволен број на семејства на кои им е потребна помош за надминување на...
Повеќе

Најнови

Македонија

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот на Дирекцијата...
Повеќе
Македонија

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Од утре, 15 август, започнува аплицирањето за правото на субвенциониран студентски оброк за академската 2025/2026 година. Рокот за пријавување за сите студенти е до 5 септември 2025. Право на пријавување имаат редовни...
Повеќе
Македонија

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Царинските инспектори при Секторот за контрола и истраги, при контрола на 21 увоз на месо од увозник, открија царинска измама во висина од седум милиони денари, соопштуваат од Царинската управа. „Дополнителната контрола...
Повеќе
Македонија

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

По распишувањето на локалните избори, закажани за 19 октомври 2025 година, одново се активира Координативното тело за постапување по претставки врз основа на Кодексот за однесување во онлајн просторот за време...
Повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Пожарот во природниот резерват Јасен, кој беснее веќе трет ден, стигна до објектите на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје. Во видеото што го објави директорот...

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари

Реактивиран механизмот за жалби поврзани со изборните активности во онлајн просторот

Рокот за аплицирање за помош за сметки за струја истекува на 31 август 2025

Српскиот министер Дачиќ и шефот на полицијата ќе добијат кривични пријави бидејќи не ги заштитиле граѓаните на протест

Road Redemption скриншот од YouTube

Денеска е последен ден за бесплатно преземање на играта Road Redemption

Инспектор за животна средина изрекол забрана за сеча во речното корито на Дошница

Општина Кисела Вода остана без ветената нова Противпожарна станица

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

(ВИДЕО) Се разгорува пожарот во Националниот парк Јасен, стигна до објектите на Јавното претпријатие

Од утре започнува аплицирањето за субвенциониран студентски оброк

Откриена царинска измама со увози на месо во висина од 7 милиони денари