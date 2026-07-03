Евроамбасадорот Михалис Рокас изјави дека измените на Изборниот законик се добри, но дека партиите треба да постигнат консензус околу спорните модалитети.

Рокас посочи дека околу законот сè уште има дискусија и дека е потребен договор меѓу партиите за сензитивното прашање.

„ОДИХР и ЕК дадоа позитивна оценка, но она што преостана се модалитетите“, рече Рокас при промоција на нова воена опрема во касарната „Илинден“.

Тој додаде дека разбира оти има несогласувања околу тие модалитети, но дека чувствува добра волја тоа да се надмине.

„Парламентарната комисија за ИЗ веќе работи и се надевам дека партиите за толку важна работа ќе бидат во можност да седнат и да постигнат консензус за ова сензитивно прашање“, рече Рокас.

Измените на Изборниот законик се заглавени, а спорно е електронското гласање на дијаспората.

Власта ја повика опозицијата на конструктивна дебата наместо на парламентарна опструкција, бидејќи Изборниот законик бил дел од реформските обврски на Македонија кон ЕУ.

СДСМ, пак, обвини за обид за изборна кражба на гласови.