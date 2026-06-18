Вишиот суд во Белград денес ги осуди Владимир и Милјана Кецмановиќ, родителите на момчето кое изврши масовно убиство на 3 мај 2023 година во основното училиште „Владислав Рибникар“. На повтореното судење, двајцата родители беа осудени на затворски казни од вкупно 17.5 години, пренсува Н1.

Владимир беше осуден на 14 години и шест месеци затвор, а Милјана Кецмановиќ на две години и 11 месеци затвор.

Обвинителот предложи единствена казна од 14 години и 11 месеци затвор за Владимир Кецмановиќ, а казна од три години затвор за Милјана Кецмановиќ.

Владимир Кецмановиќ беше обвинет за тешко кривично дело против општата безбедност, но и за занемарување и занемарување на својот малолетен син, додека мајката беше обвинета само за занемарување и занемарување на детето во повторената постапка.

Апелација претходно ја намали казната на Немања Маринковиќ, инструктор во стреличарскиот клуб „Партизан“ каде што Владимир Кецмановиќ го водел својот син на вежбање стрелаштво. Неговата казна беше намалена од една година и три месеци на една година домашен притвор.

Сопственикот на стреличарскиот клуб Партизан, Ратко Ивановиќ, кој склучи договор со обвинителството, исто така беше осуден и се изјасни за виновен за давање лажен исказ. Тој беше осуден на пет месеци домашен притвор.

Ова повторно судење траеше од крајот на јануари до денес, кога беше изречена пресудата.

По завршувањето на судењето, учесниците во постапката ќе можат да поднесат жалби против пресудата на Вишиот суд во Белград, односно првостепениот суд, а потоа Апелација ќе ја донесе конечната одлука во случајот „Рибникар“.

За време на завршните зборови, зборуваа оштетените страни во оваа постапка, како и нивните адвокати.

Една мајка рече дека пресудата не е борба за враќање на минатото, туку за спасување на иднината.