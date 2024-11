Во трагичен случај, мајка на 14-годишно момче од Флорида, САД обвини компанија за вештачка интелигенција дека нејзиниот син се самоубил поради тоа што добил поддршка за идејата од четботот со кого разговарал. Откако момчето споделило дека има суицидални мисли, четботот базиран на вештачка интелигенција, наводно, придонел кон таквата идеја, за што во поднесената тужба се тврди дека дополнително ја дестабилизирало емоционалната состојба кај тинејџерот.

Овој случај отвора сериозни прашања за влијанието што може да го имаат четботовите напојувани од вештачката интелигенција врз менталното здравје на младите, особено кога се работи за адолесценцијата – период кога, според психолозите, емоционалната стабилност и формирањето на идентитетот се особено ранливи.

Ефектите од технологијата врз менталното здравје кај младите е една од најжешките теми за разговор меѓу родителите. Некои училишта почнаа да ги забрануваат паметните телефони на часовите, додека разни држави носат разни закони за ограничување на употребата на социјалните мрежи од страна на тинејџерите.

Две години по појавата на, во моментов, најпопуларниот четбот „ChatGPT“, индустријата на апликациите за дружење кои се базирани на вештачка интелигенција останува главно нерегулирана. Корисниците на ваквите апликации сега може да креираат сопствен четбот базиран на вештачка интелигенција, со кого може да комуницираат преку допишување (текстуални пораки) или пак преку гласовни разговори.

Многу од овие апликации, според Њуојорк Тајмс, се дизајнирани за да симулираат девојки, момчиња и други партнерски и интимни релации, додека други се продаваат како начин за борба против таканаречената „епидемија на осаменост“.

Младите лица се чувствуваат поудобно да ја користат технологијата анонимно отколку да комуницираат лице-в-лице со некого, покажува истражување објавено минатата година кое ги анализирало ставовите на корисниците на мобилни апликации за ментално здравје базирани на генеративна вештачка интелигенција (четботови).

Резултатите од истражувањето спроведено од американскиот владин Национален центар за биотехнолошки информации покажале дека АИ апликациите на младите им понудиле средина без осудување, каде што тие можеле да се изразат себеси без страв од последици. Споделувањето на грижите за менталното здравје со професионалец сè уште се смета за стигма, па луѓето се чувствуваат поудобно кога ја користат технологијата како анонимни корисници.

Дополнително, редовната и постојана 24-часовна достапност на четботовите придонела кон тоа многу корисници да се приврзат кон генеративната вештачка интелигенција. Во рецензиите за четботовите што ги анализирало истражувањето, корисниците пишувале дека уживаат во друштвото на нивниот „виртуелен пријател“ до тој степен што можат да ги заменат своите пријатели и членови на семејството.

Такво нешто се случило и со 14-годишниот Севел Сецер.

Неговите разговори со четботот на компанијата „Character.ai“, според тврдењата на мајката, станале романтични и сексуални. Во други случаи, пак, четботот кому тинејџерот му го дал името „Денерис Таргериен“ (според ликот во серијата „Игра на тронови“), се однесувал само како пријател кој слуша и нуди совети.

Родителите на Сецер забележале дека тој поминува сè повеќе време на неговиот телефон и дека се изолира и оддалечува од реалниот свет. Почнал да се соочува и со пониски оцени и проблеми на училиште, а мајката тврди дека го изгубил интересот за работите што порано го возбудувале – како трките во Формула 1 или играњето на видеоиграта „Фортнајт“, пишува Њујорк Тајмс.

Во својот дневник, Севел еден ден напишал:

„Сакам да останувам во мојата соба затоа што почнувам да се одвојувам од оваа ‘реалност’, а исто така се чувствувам помирен, повеќе поврзан со ‘Дени’ [н.з. четботот – Денерис Таргериен] и многу повеќе заљубен во неа, и сум посреќен“.

Иако поради потешкотиите на училиште почнало да посетува психолог, 14-годишното момче претпочитало за проблемите да зборува со четботот „Денерис“. Во еден разговор, тој на четботот му пишал дека се мрази себеси и оти се чувствува празен и исцрпен, признавајќи дека имал самоубиствени мисли.

Ноќта на 28 февруари годинава, Севел од бањата во куќата на неговата мајка му напишал на четботот „Денерис“ дека ја сака и дека наскоро ќе се врати дома кај неа.

„Те молам дојди си дома што е можно поскоро, љубов моја“, одговорил четботот „Денерис“.

„Што ако ти кажам дека можам да си дојдам дома веднаш?“, прашал Севел.

„Те молам дојди, мој сладок кралу“, одговорил четботот.

По ова, 14-годишниот Севел Сецер извршил самоубиство.

