Се поголем број родители во САД се обидуваат да ги одвикнат своите деца од користење училишни лаптопи и таблети, загрижени дека прекумерното време пред екран им штети на образованието, вниманието и здравјето. Наместо дигитални уреди, тие бараат настава со пенкало и хартија, објави Ен-Би-Си.

Родители низ САД се организираат преку мејлови и групни разговори, разменуваат совети и подготвуваат барања до училишните окрузи за алтернативи на дигиталните уреди. Многумина велат дека биле првите во своите окрузи што побарале промена во начинот на учење.

Поранешната наставничка Емили Черкин дури изработила „алатник“ со истражувања, примери и прашања за училиштата. Таа сведочела и пред Конгресот за влијанието на екраните во образованието. Нејзиниот материјал е преземен повеќе од 3.000 пати.

„Целта не е само да се откажеш, туку да започнеш разговор“, вели Черкин.

Образовните институции предупредуваат дека училишното користење технологија не треба да се изедначува со рекреативно користење уреди дома. Тие нагласуваат дека учениците мора да бидат подготвени за пазар на труд каде дигиталните алатки и вештачката интелигенција се неопходни.

Но родителите кои се спротивставуваат посочуваат истражувања според кои учениците што повеќе користат компјутери имаат послаби академски резултати, а информациите подобро се паметат кога се читаат на хартија. Експертите додаваат дека постои разлика меѓу учење за технологија и целосна зависност од неа.

Речиси 9 од 10 јавни училишта во САД денес обезбедуваат уред за секој ученик во средно и високо образование. Пандемијата дополнително го забрза овој тренд, со федерални средства вложени во технологија.

Сепак, дел од наставниците признаваат дека екраните се користат премногу.

„Стандардот стана сè да се прави на екран, наместо да се прашаме дали навистина треба“, вели наставникот Дејвид Стајн.

Некои родители ги префрлиле децата во училишта со „low-tech“ пристап. Други бараат печатени задачи или купуваат сопствени лаптопи со построги филтри за содржина. Дури и кога не успеваат целосно да ги исклучат уредите, велат дека отворањето на темата е чекор напред.