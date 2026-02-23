Роб Јетен положи заклетва како најмлад премиер на Холандија, но 38-годишниот центрист ќе се соочи со непосредна битка за да ја спроведе својата агенда преку првата малцинска влада во земјата по децении, пренесува Политико.

Со оглед на тоа што крајно десничарските партии се на врвот на анкетите во Франција и Германија, победата на Јетен во октомври дојде како олеснување во Брисел, бидејќи тој ветува дека ќе ја води петтата најголема економија во ЕУ во решително проевропска насока.

Јетен ја презема функцијата 117 дена по минатогодишните општи избори и е исто така првиот отворено геј холандски лидер. Тој го наследува Дик Шуф, чија влада се распадна во летото 2025 година, што доведе до предвремени избори. Партијата на Јетен постигна тесна победа над крајно десничарската Партија за слобода (PVV) предводена од Герт Вилдерс.

Јетен сега предводи коалиција составена од неговите Демократи 66 (D66), централнодесничарската Христијанско-демократска Апелација (CDA) и либералната Народна партија за слобода и демократија (VVD). Заедно, трите партии контролираат само 66 од 150-те места во парламентот, што значи дека новиот премиер ќе зависи од поддршката на опозицијата од првиот ден.

Неговата влада планира големо вложување во одбраната, влевајќи милијарди евра повеќе во војската за да ја достигне целта на НАТО за трошоци од 5 проценти од бруто домашниот производ. Владата на Јетен, исто така, ќе продолжи со внимателно следените планови за намалување на емисиите од огромната сточарска индустрија во Холандија.

Дури и пред да биде неговиот официјален почеток, новата коалиција се соочи со проблеми минатата недела кога номинираната државна секретарка за финансии од сопствената партија на Јетен, Д66, поднесе оставка поради лажни претставувања на нејзиното образование во нејзината биографија и профилот на Линкедин.