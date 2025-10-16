чет, 16 октомври, 2025

Ристоска вели дека ВМРО-ДПМНЕ ја напаѓа бидејќи како јавен обвинител е дел од постапките со кои им е замрзнат имотот

Барам политичката партија јавно да се извини во рок од седум дена од ова соопштение или да ги докаже своите тврдења. Во спротивно, ќе поведам постапка за граѓанска одговорност за клевета и навреда против правното лице кое го објавило текстот, вели Ристоска

Обвинителката Ленче Ристоска на социјалните мрежи побара политичката партија ВМРО-ДПМНЕ јавно да се извини или да ги докаже своите тврдења против нејзе како јавен обвинител, а во спротивно, како што напиша, ќе поведе постапка за граѓанска одговорност за клевета и навреда.

Таа реагираше на соопштението објавено пред два дена на веб-страницата на ВМРО-ДПМНЕ со наслов „Ристоска – тажен симбол за неправда со државни бонуси и службена картица во служба на Заев и Груби“.

Вели дека тоа го доживува како притисок и заплашување бидејќи како обвинителка, постапува по два предмети со кои е засегната политичката партија ВМРО ДПМНЕ – еден каде политичката партија е обвинета за кривично дело перење пари и друг каде има својство на лице врз кое е пренесена имотна корист за која има обвинение дека е прибавена со кривично дело.

„И двете постапки се во фаза на судење, а со судска одлука замрзнати се партиското седиште и други 68 недвижности кои се опфатени со постапките. Оттука, соопштението на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ, која во моментот е и носител и на извршната и законодавната власт, не е само критика на мојата работа како обвинител, туку со оглед дека се споменува „крај“ и „време на вистинска правда“, ова соопштение, испраќа намерна порака за заплашување и влијание врз мојата работа како јавен обвинител“, наведува Ристоска.

Таа додава дека соопштението содржи и клевети и навреди против нејзе, како на пример дека политички и криминални структури влијаеле врз нејзината работа, дека си исплаќала самата бонуси и дека користела службени картички.

„Барам политичката партија јавно да се извини во рок од седум дена од ова соопштение или да ги докаже своите тврдења. Во спротивно, ќе поведам постапка за граѓанска одговорност за клевета и навреда против правното лице кое го објавило текстот“, вели Ристоска.

Таа укажува дека како обвинител има не само право туку и обврска јавно да зборува за прашања со кои се задира во независноста на обвинителството, се загрозува владеењето на правото и принципот на поделба на власта и се атакува на нејзиниот професионален интегритет.

„Мојата работа како јавен обвинител е борба со криминалот и таа секогаш се базира на заштита на јавниот интерес, без оглед кој сѐ се јавува како сторител на кривични дела“, додава обвинителката.

Во соопштението, ВМРО-ДПМНЕ пишува: „Од обвинителство кое требаше да биде симбол на борба против криминалот, направија партиска испостава на СДС и ДУИ што соработуваше со луѓе од другата страна на законот. И сега, истата таа Ленче која го симболизира моралниот пад на обвинителството, како и на времињата во кои со судбината на народот царуваа Заев и Груби, собра храброст да зборува – замислете – „клеветнички кампањи“ и „анимозитет“. Наместо да се преправа дека е жртва, подобро би било конечно да им објасни на граѓаните колку точно бонуси и награди си исплатила во времето кога Македонија се гушеше во неправда, а тие делеле правда со партиски аршин“.

Трка за младите гласачи, партиите ветуваат училишта, младински центри и платенo практикантство

Во пресрет на локалните избори 2025 година, ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ и Левица ги презентираа своите програми за идниот развој на Скопје, во кои се најавуваат...
Македонија

Кулинарска емисија наместо вести – MРTВ вчера не го емитуваше централниот дневник

Македонската радио-телевизија (МРТ) вчера не го емитуваше централниот ТВ дневник, без објаснување од кои причини се случило тоа. Дел од медиумите велат дека можно...
Македонија

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Кривична пријава ќе добие работникот кој вчера, со работна машина, додека изведувал градежни работи, го поткопал темелот од јужниот ѕид на куќата-музеј на Владо Малески во Велешта, струшко, а која претставува...
Македонија

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Основниот граѓански суд Скопје донесе одлука со која се забранува најавениот штрајк на контролорите на летање што требаше да се одржи од 20 до 24 октомври. Судот ја носи одлуката по претставка...
Македонија

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс" Владо Петров не починал во притвор

Владо Петров не е починат во притвор, впрочем ниту еден од полициските службеници не бил и не е во притвор, туку сите се со мерки, велат од ОЈО ГОКК, пишува „Вистиномер".  Во...
Македонија

Ѓорѓиевски со различен рок за паркот во „Вардариште" во програмата и во дебатата со Шукова

Двајцата претенденти за градоначалник на Скопје од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ, Орце Ѓорѓиевски и Каја Шукова иако имаат повеќе заеднички точки околу проблемот со управување со отпад во Скопје, имаат и...
