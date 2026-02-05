Државниот завод за ревизија откри сериозни слабости во работењето на Службата за општи и заеднички работи на Владата (СОЗР) вклучувајќи пропусти во управувањето со имот и возен парк, како и при давање угостителски услуги во владините ресторани и бифеа, каде што храната се продава со маржа до 50 отсто, а сметките се средуваат дури на крајот од годината.

Финансиските извештаи се одговорност на Пеце Мирчевски, кој бил директор во периодот од 06.06.2017 до 13.06.2024 година и Ивица Томовски кој на позицијата е назначен од 28.06.2024 година.

„Во одредени периоди од годината се забележува низок износ на уплатен дневен пазар, а износот на уплатени средства до јуни 2024 година е значително помал во однос на останатите месеци од годината. Од страна на надлежните лица во Службата дадено е образложение дека поради прекин во одржувањето на фискалната апаратура, за месец јуни не се издавани ниту фискални сметки, ниту парагон блокови за остварен промет во готово. Наведената состојба не е во согласност со член 12 од Законот за регистрирање на готовински плаќања, во кој уредено е дека во случаите кога е потребен ремонт или поправка на фискалната апаратура, а обврзникот не е должен да поседува резервен фискален систем на опрема, даночниот обврзник е должен за извршениот промет на добра и услуги да издава парагон блок и да води итна сметководствена книга заверени од Управата за јавни приходи“, пишува во извештајот.

Ревизорите утврдиле дека Службата управува со значителен државен имот и ресурси, но без целосна и ажурна евиденција, без регистар на недвижности и со различни сметководствени практики за исти трансакции.

Во финансиските книги на Службата се води земјиште вредно речиси 20 милиони денари, иако дел од него, според ревизијата, одамна е продадено или на него се изградени објекти на приватни субјекти. И покрај тоа, имотот сè уште фигурира како државен, а не постојат јасни податоци ниту за користењето на земјиштето во повеќе градови низ државата.

Во извештајот пишува дека Службата располага со 45 службени возила преку лизинг, но без анализи за реалните потреби и без јасни процедури за нивно планирање и користење.

Ревизорите утврдиле и дека значаен дел од работните задачи ги извршуваат лица ангажирани преку агенции за привремени вработувања. Само во една година, 21 лице примило над 3,2 милиони денари, иако работеле редовни, систематизирани работни задачи.

Посебно загрижувачки се наодите за угостителските услуги што ги нотирале ревизорите. Работата на владините ресторани и бифеа се уредува со Упатство од 2010 година, а цените се утврдуваат со ценовник според кој храната и пијалоците првично се зголемуваат за 15 отсто, а од август 2024, за дури 50 отсто.

На крајот на 2024 година, залихите на храна и пијалаци се проценети на 2,3 милиони денари, но ревизијата покажува дека евиденцијата се води неуредно – дел од приемите се евидентираат веднаш, дел само еднаш годишно, а издавањето од некои објекти се бележи редовно.

Разликата меѓу набавната и продажната цена на храната и пијалаците, заедно со пресметаниот ДДВ, во 2024 година достигнала повеќе од 10 милиони денари, пишуваат ревизорите во извештајот.

„Наместо да се прикаже како приход, овој износ бил неосновано евидентиран како извор на капитал и ревалоризациона резерва“, пишува во извештајот.

Ревизорите утврдиле и дека Службата користи застарен сметковен план, со што трансакциите за храна и пијалаци се водат како „материјали“, спротивно на важечките правила за буџетски корисници.

Ревизорите препорачуваат итни мерки за воспоставување јасни регистри, усогласување на сметководството со законите и зголемување на контролата врз трошењето на јавните пари.