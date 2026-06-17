Премиерот Христијан Мицкоски денеска во Струмица изјави дека реконструкцијата на болницата претставува проект што граѓаните го чекале со децении, посочувајќи дека до крајот на август болницата ќе биде доопремена и подготвена за употреба.

„Околу 40тина години се чекаше да случи ова што денеска се случува, нормално сега треба последната рака на средување да се случи што е мало доопремување коешто очекуваме да заврши до крајот на август и конечно веќе да речеме од почетокот на септември целосно да биде објектот пуштен во употреба“, изјави Мицкоски.

Реконструкцијата на струмичката болница се најавуваше повеќе од една деценија. Владата уште во 2014 година започна постапки за реконструкција и доградба на ново болничко крило од околу 6.000 квадратни метри, а градежните работи започнаа во 2016 година. Тогаш беше наведено дека новото крило се довршува по повеќедецениски застои во изградбата.

Во своето обраќање Мицкоски истакна дека здравството останува еден од главните приоритети на Владата и најави продолжување на инвестициите во здравствената инфраструктура, вклучително и проектите за Клиничката болница во Штип, Клиничката болница во Тетово и здравствениот дом во Кичево.

„Во здравството прилично многу имаме фокус, зградата во Кичево, здравствениот дом заедно со проширената дејност таму и Клиничката болница во Тетово, а веќе во некоја следна фаза размислуваме и го развиваме проектот за голем клинички центар во Скопје на локација за којашто веќе зборувавме“, истакна Мицкоски.

Премиерот најави и дека неделава ќе биде објавен тендер за физибилити студија и проектно решение за експресниот пат Радовиш–Струмица, како дел од идното патно поврзување кон Бугарија.

„Вториот дел е веќе отпочнат односно распишана е јавна набавка за физибилити студија и проектно решение на експресен пат којшто ќе ги поврзе Кочани и Виница со Делчево, и сега останува да се надоврзе и отсечката Радовиш-Струмица и граничен премин кон Бугарија“, рече Мицкоски.