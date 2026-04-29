Граѓаните во сите 18 општини во Пелагонискиот и Југозападниот регион годинава ќе добијат канти за одложување и селекција на отпад, а јавните комунални претпријатија камиони во различни големини за ефикасно собирање на отпадот. Инвестициите се претходница на реализацијата на Регионалниот центар за управување со отпад, кој, за потребите на 350.000 жители од двата региони ќе се гради во Општината Новаци. Освен една централна депонија, центарот ќе има и четири претоварни станици, како и повеќе собирни центри. Регионалниот центар ќе треба да затвори 16 депонии што во моментов работат без никави стандарди.

Денеска во Скопје во присуство на амбасадорот на Шведска, Ола Сулстром, заменик-министерката за животна средина и просторно планирање Ане Лашкоска и министерот за локална самоуправа Златко Перински, се одржа Регионалниот форум за управување со отпад „Заедно за регион без отпад: кон функционален и одржлив регионален систем“ на кој заменик-министерката Лашкоска истакна дека нелегалните депонии, недоволната инфраструктура и ограничените ресурси општините не можат ефикасно да ги надминат поединечно, заради што е неопходен регионалниот пристап.

„До крајот на 2026 година и сите комунални претпријатија ќе бидат комплетирани со потребните возила коишто ги побараа, со што условите за реализација се поставени, а клучниот фактор во периодот што следи е посветеноста, координацијата и одлучноста на локално ниво“, рече Лашкоска.

За проектот се веќе обезбедени финансиски средства преку заем од ЕБРД, како и од грантови од Шведска и од Швајцарија. Формиран е и Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад во кој се сите 18 општини од двата региони, а во наредниот период ќе треба да се формира регионално комунално претпријатие.

„Дистрибуцијата на кантите и возилата е веќе започната, граѓаните ќе добијат канти за селекција на отпад во две различни бои, а додека да се изгради регионалниот центар селектираната пластика, метал и друга суровина ќе се предава директно на компаниите кои работат со тоа“, вели Ана Каранфилова Мазневска, раководител на Секторот за отпад во Министерството за животна средина.

Градоначалникот на Општината Новаци, Стевче Стефановски посочи дека општината, во која се наоѓа РЕК Битола и во која има десетици хектари деградирана почва како резултат од работата на комбинатот, е одбрана како локација со најголема економска оправданост за изградба на регионалниот центар што ќе треба да ги покрие потребите на околу 350.000 граѓани од Пелагонискиот и Југозападниот регион и ќе треба да ги затвори 16 локални депонии, кои во моментов функционираат без никакви стандарди.

Во следниот период ќе треба да се изработи и Регионален план за управување со отпад за двата региони (2027–2032), со поддршка од САЛАР Интернационал, кој ќе овозможи поефикасна координација, подобро користење на ресурсите и постепено воспоставување на модерен систем усогласен со европските стандарди и поквалитетни услуги и почиста животна средина за граѓаните.

Според Емил Ангелов од САЛАР Интернационал, во наредниот период ќе треба да се изградат собирни центри, кои засега ги нема во ниту една општина, а ќе треба и да се мапираат сите ѓубришта и да се направи ефикасен план да не се повторуваат.

„Ќе треба да се затворат и 16 депонии кои се користат во моментот и неколку кои не се веќе во употреба, но се жешки точки за кои треба решение. Отпадот е опасност која не е видлива, но со влијанието врз почвата и подземните води последиците се огромни. Заради тоа изградбата на Регионалниот центар ќе има големи придобивки и за животната средина и за квалитетот на услугата која ќе ја добијат граѓаните“, рече Ангелов.