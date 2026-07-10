Русија воведе забрана за извоз на дизел како дел од низа мерки за поддршка на домашниот пазар на гориво откако систематските украински напади со беспилотни летала врз рафинериите за нафта предизвикаа недостиг на бензин и скокови на цените.

Возачите во многу региони се соочуваат со часови редици за полнење гориво, бидејќи интензивните украински напади врз руската енергетска инфраструктура ги намалуваат залихите на дизел и бензин.

Вицепремиерот Александар Новак изјави на телевизиски состанок на владата, со кој претседаваше претседателот Владимир Путин, дека ситуацијата со горивото останува сложена и дека јасно е дека моменталната ситуација на бензинските пумпи предизвикува загриженост кај јавноста.

„Денес беше воведена забрана за извоз на дизел гориво, а тоа ќе овозможи зголемување на залихите на домашниот пазар“, рече тој, додавајќи дека Русија ќе започне со увоз на гориво во јули.

Индустриски извори минатата недела изјавија дека Русија започнала со поморски увоз на бензин од Индија.

Владата соопшти дека забраната за извоз на дизел, која ги вклучува производителите на горивото, ќе биде на сила до 31 јули. Залихите според претходно постоечките владини договори, како што е договорот со Монголија, ќе бидат ослободени од ограничувањата.

Путин на состанокот изјави дека Украина се обидува да ја оштети руската економија.

„Но, најважно од сè, се обидува да создаде чувство на вознемиреност во општеството. Сите разбираме дека оваа цел е недостижна. Отпорноста на рускиот енергетски систем е многу висока – меѓу највисоките во светот“, рече Путин.

Украина вели дека нејзините напади врз руските горивни постројки се дизајнирани да ја ограничат способноста на Русија да води војна против неа и да ја принудат Москва да започне мировни преговори.

Референтните европски маржи на дизел се искачија на рекордни 60,17 долари за барел откако Русија ја објави забраната за извоз, бидејќи аналитичарите гледаа затегнување на пазарот како резултат на забраната.

„Забраната за извоз на руски дизел дојде во речиси најлошото можно време. Војната во Иран веќе предизвика големи повлекувања на залихи за да се премости нарушеното снабдување на Блискиот Исток, оставајќи ги залихите на дизел на клучните пазари мали“, рече аналитичарот на „Спарта Комодитис“, Абхишек Кумар, додавајќи дека Русија и нејзините купувачи сега агресивно ќе се натпреваруваат со Европа за увоз на дизел од други добавувачи.

Во јуни, Турција и Бразил беа доминантни купувачи на руски дизел, заедно апсорбирајќи најмалку половина од достапните товари, покажаа податоците за превозот.

Извозот на руски дизел и гасно гориво што се транспортира по море веќе се намали во јуни, паѓајќи за 39% во однос на претходниот месец на околу 1,8 милиони метрички тони и паѓајќи за 46% од 3,35 милиони тони во истиот месец пред една година.

Рускиот извоз на дизел и гасно масло изнесувал само 214.000 барели дневно во периодот од 1 до 8 јули, според податоците од Kpler, во споредба со 793.000 барели дневно за целиот месец јули 2025 година и 842.000 барели дневно во јули 2021 година пред војната во Украина.

Надвор од главните купувачи, Мароко, Египет и Сенегал, исто така, се појавија како увозници на руски дизел товари во јуни, покажаа податоците за испорака.