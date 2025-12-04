Речиси половина од европејците го гледаат Доналд Трамп како непријател на Европа, повеќето го оценуваат ризикот од војна со Русија како висок, а повеќе од две третини веруваат дека нивната земја нема да може да се одбрани во случај на таква војна, покажа истражување. Анкетата спроведена во девет земји за платформата за дебата за европски прашања со седиште во Париз, „Ле Гранд Континент“, покажа дека речиси три четвртини од испитаниците сакаат нивната земја да остане во ЕУ, при што речиси исто толку велат дека напуштањето на унијата ѝ наштетило на Велика Британија.

Жан-Ив Дормаген, професор по политички науки и основач на агенцијата за анкети „Кластер17“, рече: „Европа не само што се соочува со растечки ризици, туку е во процес на трансформација на својата историска, геополитичка и политичка средина. Целокупната слика на истражувањето ја прикажува Европа која е загрижена, која е длабоко свесна за своите ранливости и која се бори позитивно да се проектира во иднината“.

Анкетата покажа дека во просек 48% од луѓето во деветте земји го гледаат Трамп како отворен непријател – почнувајќи од максимални 62% во Белгија и 57% во Франција до најниски 37% во Хрватска и 19% во Полска.

„Низ целиот континент, трампизмот јасно се смета за непријателска сила“, рече Дормаген, додавајќи дека оваа перцепција се зацврстува, при што помалку луѓе отколку во декември 2024 година го опишуваат Трамп како ниту пријател ниту непријател“, а повеќе како дефинитивно непријателски.

Сепак, Европејците сè уште го сметаат односот со САД за стратешки важен: кога беа прашани каква позиција треба да заземе ЕУ кон американската влада, најпопуларната опција (48%) беше компромис.

Анкетата во Франција, Италија, Шпанија, Германија, Полска, Португалија, Хрватска, Белгија и Холандија, исто така, покажа дека релативно мнозинство (51%) смета дека ризикот од отворена војна со Русија во наредните години е висок, а 18% го сметаат за многу висок.

Дормаген рече дека таков резултат би бил незамислив пред само неколку години и сигнализира промена на европското мислење кон нов геополитички режим во кој можноста за директен конфликт на континентот сега е широко прифатена.

Мислењата варираат во голема мера во зависност од близината до Русија, при што 77% од испитаниците во Полска сметаат дека ризикот од војна е висок, во споредба со 54% ​​во Франција, 51% во Германија, 39% во Португалија и 34% во Италија.

Довербата во националните воени капацитети е ниска насекаде, покажа истражувањето, при што 69% од испитаниците во деветте земји велат дека мислат дека нивната земја навистина не е или воопшто не е способна да се одбрани од руската агресија.

Француските испитаници беа најсигурни, но тоа остана малцинско мислење од 44%. Во Полска, која граничи со Русија, 58% не беа. Дормаген рече: „Влегуваме во ера на опасност, додека чувствуваме постојано чувство на национална слабост“.

Чувствата на ранливост беа широко споделени, покажа анкетата, при што само 12% од испитаниците рекоа дека не се чувствуваат особено загрозени од низа извори на несигурност, почнувајќи од технолошки и воени до енергетски и прехранбени.

Иако имаше значителни национални разлики, технолошката и дигиталната безбедност беа најчесто наведуваната закана (28%), а потоа воената безбедност (25%). Имаше силна побарувачка за европска помош, при што 69% од луѓето рекоа дека ЕУ треба да игра заштитна улога.

Огромното мнозинство од испитаниците во деветте земји го поддржаа членството во ЕУ: 74% рекоа дека сакаат нивната земја да остане во блокот, при што тој став беше највисок во Португалија (90%) и Шпанија (89%), а најнизок во Полска (68%) и Франција (61%).

Пет години по Брегзит, одлуката на Велика Британија да излезе се смета за неуспех: 63% веруваа дека имала негативно влијание врз Велика Британија, а само 19% сметаа дека била позитивна, вклучувајќи 5% кои ја сметаа за многу позитивна.