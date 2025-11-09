Повеќе од 900.000 луѓе се евакуирани на Филипините пред тајфунот Фунг-вонг, кој се очекува да стигне до копното вечерва. Бурата беше надградена во супертајфун со постојани ветрови со брзина од околу 185 километри на час и налети од 230 километри на час, според метеоролошката служба на земјата.

Регионот источен Бикол беше првиот дел од Филипините што беше директно погоден од бурата во утрово, а Лузон – главниот населен центар во земјата – се очекува да биде погоден до вечерва. Фунг-вонг – познат локално како Уван – доаѓа неколку дена по претходната бура, Калмаеги, која остави трага од уништување и речиси 200 мртви.

Неколку училишта или ги откажаа часовите во понеделник или ги префрлија на интернет, додека речиси 300 летови се откажани. Се очекува Фунг-вонг да ослабне откако ќе стигне до копното некаде помеѓу областите Балер и Касигуран, но веројатно ќе остане тајфун додека се движи над Лузон.

Се предвидуваат над 200 милиметри дожд за делови од Лузон, дури 100-200 милиметри во областа Метро Манила. Се очекува ова да предизвика сериозни поплави и лизгање на земјиштето.

Источните делови на Филипините веќе почнаа да доживуваат обилни дождови и ветрови, изјави метеоролошки службеник во саботата навечер.

Иако се очекува поголемиот дел од земјата да биде погоден, постои посебна загриженост за оние области кои би можеле да бидат директно погодени, вклучувајќи го и Катандуанес, остров на исток од регионот Бикол, каде што беа пријавени екстремни услови во утрово. Жителите таму, како и во другите ниски и крајбрежни области, беа повикани да се преселат на повисоки места.