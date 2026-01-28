Руската инвазија на Украина предизвика речиси 2 милиони воени жртви – убиени, ранети или исчезнати – меѓу двете земји, според студија објавена во вторник од Центарот за стратешки и меѓународни студии, американски тинк-тенк. Силите на Москва го понесоа најголемиот товар на загубите, со дури 325.000 убиени од вкупно 1,2 милиони жртви од почетокот на војната пред речиси четири години. Украинските сили, исто така, претрпеа големи загуби – помеѓу 500.000 и 600.000 жртви, од кои помеѓу 100.000 и 140.000 беа убиени – од февруари 2022 година до декември 2025 година.

„Комбинираните руски и украински жртви може да достигнат дури 1,8 милиони и би можеле да достигнат два милиони вкупни жртви до пролетта 2026 година“, соопшти тинк-тенкот. Мониторите на ОН велат дека цивилните жртви достигнале речиси 15.000 потврдени смртни случаи од 2022 година, но дека вистинскиот вкупен број веројатно е значително поголем.

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, изјави за NBC во февруари 2025 година дека неговата земја изгубила речиси 46.000 војници од 2022 година, а десетици илјади се исчезнати или заробени, бројки што аналитичарите ги сметаат за потценети. Руските загуби остануваат строго чувана државна тајна, а последните официјални бројки од Министерството за одбрана објавени во септември 2022 година покажуваат дека бројот на жртви е 5.937, според агенцијата Франс Прес. Руската служба на BBC и медиумската куќа Медијазона, кои се потпираат на јавно достапни податоци како што се известувања за смрт, идентификуваа повеќе од 163.000 руски војници убиени во четиригодишната војна, признавајќи дека вистинскиот број е веројатно поголем.

Вчера, во напад со руски дрон врз патнички воз во североисточна Украина загинаа пет лица. Обвинителите изјавија дека на местото на нападот во возот, кој се случи во вторник во близина на село во регионот Харков, се пронајдени фрагменти од пет тела. Во објава на Телеграм, Зеленски рече дека возот превезувал повеќе од 200 патници, вклучувајќи 18 во вагонот што бил погоден.

„Секој таков руски напад ја поткопува дипломатијата, која сè уште е во тек, и особено ги погодува напорите на партнерите кои помагаат да се заврши оваа војна“, напиша тој.

Бомбардирањето на возот беше дел од бран руски напади со беспилотни летала и ракети во кои загинаа 10 лица низ целата земја и десетици беа повредени, а меѓу повредените имаше две деца и една бремена жена. Тројца беа убиени, а 32 повредени во напад со беспилотно летало врз Одеса, кој исто така предизвика огромна штета на еден енергетски објект. Министерот за енергетика, Денис Шмихал, рече дека 710.000 жители на Киев останале без електрична енергија и греење по руските напади – услови кои би можеле да станат смртоносни во ледениот зимски студ. Други жртви се случија во регионите Донецк, Запорожје и Херсон.