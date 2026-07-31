Околу 49.000 мигранти преминале во шпанската енклава Сеута од Мароко во последните 24 часа, проценуваат официјалните лица.

Видеа и слики на социјалните мрежи покажуваат илјадници луѓе како пливаат до градот, додека локалните медиуми објавија дека преминувањата продолжиле и во текот на ноќта.

Најмалку 18 лица загинале при обид да стигнат до територијата во последните денови, објави Би-Би-Си.

Ова се случува откако Врховниот суд на Шпанија овој месец пресуди дека мигрантите запрени на море додека се обидуваат да стигнат до Сеута или Мелиља, друга шпанска енклава, не можат по брза постапка да бидат вратени во Мароко.

Проценката на шпанските власти сугерира дека бројот на мигранти кои влегле во Сеута во последниот ден би можел да биде повеќе од половина од населението на градот – кое според најновите локални бројки изнесува околу 83.600.

Официјалните лица велат дека најмалку 7.000 од оние што нелегално влегле на територијата во последните 24 часа се малолетници.