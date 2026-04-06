Бурни реакции се појавија во Германија откако во одредба во новиот закон за воена служба е пропишано дека мажите до 45 години треба да добијат одобрение од армијата ако планираат подолг престој во странство, пренесува Гардијан.

Законот стапи на сила на 1 јануари и има цел да го зајакне германскиот воен систем. Тој предвидува сите 18-годишни мажи да пополнат прашалник со кој ќе се процени дали се погодни за служба во вооружените сили, но не воведува задолжителен воен рок.

Контроверзната одредба, која долго време поминала незабележано, пропишува дека мажите на возраст од 17 до 45 години треба да побараат дозвола од воените власти доколку сакаат да престојуваат во странство подолго од три месеци. Ова може да засегне милиони германци кои планираат студирање, работа, пауза од кариерата или подолг престој надвор од земјата.

Германското Министерство за одбрана ја потврди оваа обврска, објаснувајќи дека мерката има за цел државата да знае каде се потенцијалните регрути во случај на потреба. Според законот, обврската престанува кога лицето ќе наполни 45 години.

Од министерството нагласуваат дека правилото не е ново и дека постоело и за време на Студената војна, но практично ретко се применувало и не предвидува санкции. Според нив, дозволите за престој во странство би требало рутински да се одобруваат сè додека воената служба остане доброволна и нема безбедносна криза.

Новата политика е дел од планот на германската влада да го зголеми бројот на припадници на армијата на околу 460.000 до 2035 година, од кои 260.000 активни војници и 200.000 резервисти. Во моментов Германија има околу 182.000 активни војници и помалку од 50.000 резервисти.

Ако „модернизираниот“ модел не успее да привлече доволен број регрути, парламентот ќе биде принуден да дебатира за повторно воведување на задолжителен воен рок, изјави министерот за одбрана Борис Писториус, кога законот беше во Бундестагот, во декември.

Задолжителната воена служба во Германија беше укината во 2011 година за време на владата на канцеларката Ангела Меркел. Сегашната влада, пак, настојува да ја зајакне армијата поради зголемените безбедносни тензии во Европа по руската инвазија врз Украина и неизвесноста околу американската поддршка за европската безбедност.