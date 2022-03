По изјавата на рускиот амбасадор во БиХ, Игор Калабухов, дека Русија ќе реагира во случај на прием на БиХ во НАТО, спомнувајќи ја во контекстот и Украина, уследија остри реакции од САД и од Велика Британија

„Последните закани на рускиот амбасадор кон Босна и Херцеговина се опасни, неодговорни и неприфатливи. Ниту една трета страна нема право на одлука во безбедносните договори меѓу НАТО и суверените земји. Ние и понатаму ќе стоиме цврсто крај Босна и Херцеговина додека таа ги презема неопходните чекори за да го обезбеди своите место во Евро-Атлантската заедница на земји““, се наведува во вчерашната објава на амбасадата на САД на Твитер.

The Russian Ambassador’s latest threats to Bosnia and Herzegovina are dangerous, irresponsible, and unacceptable. No third party has a say in security arrangements between NATO and sovereign countries. (1/2)

We will continue to stand firmly by Bosnia and Herzegovina as it takes the necessary steps to secure its place in the Euro-Atlantic community of nations. (2/2)

