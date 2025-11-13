САД минатата година собрале разузнавачки информации за израелски претставници кои дискутирале како нивни војници ги испраќале Палестинци во тунелите во Газа за кои Израелците верувале дека се потенцијално наредени со експлозиви, според двајца поранешни американски претставници запознаени со ова прашање.

Информациите биле споделени со Белата куќа и анализирани од разузнавачката заедница во последните недели од администрацијата на поранешниот претседател Џо Бајден, рекоа претставниците.

Меѓународното право забранува употреба на цивили како штитови за време на воени активности.

Службениците во администрацијата на Бајден долго време изразуваа загриженост во врска со вестите што укажуваа дека израелските војници ги користат Палестинците за потенцијално да се заштитат во Газа. Собирањето сопствени докази од страна на Вашингтон за оваа тема не е претходно објавено.

Американските разузнавачки информации собрани во последните месеци од 2024 година покренаа прашања во Белата куќа и разузнавачката заедница за тоа колку широко се користела тактиката и дали израелските војници дејствувале според упатствата издадени од воените лидери, рекоа претставниците на САД.

Службениците, кои зборуваа под услов на анонимност за да разговараат за чувствителни информации за националната безбедност, не дадоа детали за тоа дали Палестинците споменати во разузнавачките информации биле затвореници или цивили.

Ројтерс не можеше да утврди дали администрацијата на Бајден разговарала за разузнавачките информации со израелската влада.

Поранешни службеници на Белата куќа на Бајден не одговорија на барањата за коментар. ЦИА не одговори на барањето за коментар.

Во соопштението, Израелските одбранбени сили изјавија дека забрануваат употреба на цивили како човечки штитови или нивно принудување на кој било начин да учествуваат во воени операции. Одделот за кривични истраги на Воената полиција истражува„сомневања за вмешаност на Палестинци во воени мисии, се вели во соопштението.

Израелската влада не одговори на прашањата за тоа дали разговарала за разузнавачките информации со САД.

Медиумските извештаи, исто така, посочија дека Хамас користел цивили како човечки штитови, поточно вградувајќи ги своите милитанти во цивилни структури како што се болниците. Групата ги негираше тие обвинувања.

Милитантите предводени од Хамас заробија 251 заложник во нападите на 7 октомври 2023 година и убија уште 1.200 луѓе, според израелските пресметки. Израелската одмаздничка офанзива уби речиси 69.000 Палестинци, велат здравствените службеници во енклавата.

Разузнавачките информации за употребата на цивили од страна на ИДФ како човечки штитови беа еден од неколкуте информации што циркулираа во американската влада. Ројтерс минатата недела објави дека околу тоа време, администрацијата на Бајден, исто така, собрала разузнавачки информации за кои израелските адвокати предупредија дека има докази што би можеле да ги поддржат обвиненијата за воени злосторства против Израел за неговата воена кампања во Газа.