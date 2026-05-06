Италијанската премиерка, Џорџија Мелони, го критикуваше ширењето на нејзините длабоки лажни слики генерирани од вештачка интелигенција, вклучувајќи ја и онаа на која е прикажана во долна облека, откако беа широко споделени на интернет, пренесува Гардијан.

Мелони напиша на Фејсбук: „Во последните денови, циркулираа неколку лажни слики од мене, генерирани со вештачка интелигенција и претставени како вистински од некои преревносни противници.

„Морам да признаам дека кој и да ги создал… дури и го подобрил мојот изглед доста“, се пошегува таа. „Но, фактот останува дека, за да нападнат и шират лаги, луѓето сега се подготвени да користат апсолутно сè.“

Во својата објава, Мелони сподели слика генерирана од вештачка интелигенција на која е очигледно облечена во долна облека, седната на кревет – измислица што стана вирална и предизвика бран осуди од корисниците кои веруваа дека е вистинска.

Еден корисник напиша: „Тоа што премиерка треба да се претстави во таква состојба е навистина срамно. Недостојно за институционалната улога што ја има. Таа нема чувство на срам.“

Во својата изјава, Мелони го осуди она што го опиша како форма на сајбер малтретирање, предупредувајќи дека сликите генерирани од вештачка интелигенција се сè поопасна алатка способна да ги заведе и да им наштети на поединците.

„Проблемот оди подалеку од мене“, додаде таа. „Дипфејковите се опасна алатка, бидејќи можат да измамат, манипулираат и таргетираат секого. Јас можам да се одбранам. Многу други не можат. Поради оваа причина, секогаш треба да важи едно правило: проверете пред да верувате и размислете пред да споделите. Бидејќи денес ми се случува мене, утре може да му се случи на секого.“

Борбата против ризиците што ги претставуваат вештачката интелигенција и дипфејковите стана централна точка на агендата на крајно десничарската влада на Мелони.

Минатиот септември, Италија стана првата земја од ЕУ што одобри сеопфатен закон со кој се регулира употребата на вештачка интелигенција, воведувајќи затворски казни за оние што ја користат технологијата за да предизвикаат штета – вклучително и создавање дипфејкови – и поставувајќи ограничувања на пристапот на децата.

Владата на Мелони изјави дека законодавството, усогласено со значајниот Закон за вештачка интелигенција на ЕУ на блокот, претставува одлучувачки чекор во обликувањето на начинот на кој се развива и користи вештачката интелигенција низ целата земја.

Законот следеше по скандалот околу порнографска веб-страница што објави фалсификувани слики од истакнати италијански жени, вклучувајќи ги Мелони и лидерката на опозицијата Ели Шлајн, што предизвика бес во Италија.

Сликите – земени од социјалните медиуми или јавни настапи и изменети со вулгарни, сексистички натписи – беа споделени на платформа со повеќе од 700.000 претплатници. Многу од нив прикажуваа жени политичари од различни партиски линии, манипулирани за да се нагласат делови од телото или да имплицираат сексуализирани пози.

Италијанската полиција нареди страницата да се затвори, додека обвинителите во Рим отворија истрага за наводни… прекршоци, вклучувајќи незаконско ширење на сексуално експлицитни слики (т.н. одмаздничка порнографија), клевета и изнуда.