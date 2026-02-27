САД и Иран постигнаа напредок во разговорите за нуклеарната програма на Техеран во четврток, изјави медијаторот Оман, но преговорите завршија без знаци за решение што би можело да спречи потенцијални американски напади во услови на масовно воено засилување.

Двете страни планираат да ги продолжат преговорите веднаш по консултациите во главните градови на нивните земји, а разговорите на техничко ниво се закажани следната недела во Виена, изјави министерот за надворешни работи на Оман, Саид Бадр Албусаиди, во објава на X по состаноците во Швајцарија.

Бадр Албусаиди ќе разговара со потпретседателот на САД, Џ.Д. Венс, и други американски претставници во Вашингтон во петок, објави MS NOW доцна во четврток. Ниту Белата куќа, ниту амбасадата на Оман во Вашингтон не одговорија веднаш на барањата за коментар.

Секој суштински потег кон неостварлив договор меѓу долгогодишните непријатели Вашингтон и Техеран би можел да ги намали непосредните изгледи американскиот претседател Доналд Трамп да изврши заканувачки напад врз Иран, за кој многумина стравуваат дека би можел да ескалира во поширока војна.

Но, индиректните разговори во вторник завршија без договор, оставајќи го регионот во неизвесност.

Оптимистичката оценка на оманскиот министер следеше по индиректните разговори меѓу иранскиот министер за надворешни работи, Абас Аракчи, и американските претставници Стив Виткоф и Џаред Кушнер во Женева, со една сесија наутро и втората попладне.

„Го завршивме денот по значителниот напредок во преговорите меѓу САД и Иран“, рече Бадр Албусаиди.

Но, со оглед на тоа што многу аналитичари ја гледаат најновата дипломатија како последна шанса пред Трамп да одлучи да влезе во војна, Бадр Албусаиди не даде детали и не кажа дека двете страни ги надминале најголемите пречки за договор.

Опишувајќи ги разговорите како едни од најсериозните што Иран ги имал со САД, Аракчи изјави за иранската државна телевизија: „Постигнавме договор за некои прашања, а има разлики во врска со некои други прашања“.

„Беше одлучено дека следната рунда преговори ќе се одржи наскоро, за помалку од една недела“, рече тој. Иранците, додаде тој, јасно го изразија своето барање за укинување на санкциите на САД, за кои Вашингтон долго време инсистираше дека ќе дојдат само по длабоки отстапки од Техеран.

Немаше непосреден коментар од американскиот преговарачки тим за исходот од разговорите. Но, „Аксиос“ цитираше висок американски функционер кој рече дека преговорите во Женева биле позитивни.

Дискусиите за деценискиот спор околу нуклеарната работа на Иран доаѓаат во време кога растат стравувањата од пожар на Блискиот Исток. Трамп постојано се закануваше со акција доколку нема договор, а американската војска ги распореди своите сили во водите во близина на Исламската Република.

Висок ирански функционер претходно во четврток изјави за Ројтерс дека САД и Иран би можеле да постигнат рамка за договор ако Вашингтон ги одвои нуклеарните и ненуклеарните прашања.

Администрацијата на Трамп инсистираше дека програмата за балистички ракети на Иран и неговата поддршка за вооружените групи во регионот мора да бидат дел од преговорите.

По утринската сесија, Бадр Албусаиди рече дека двете страни размениле креативни и позитивни идеи.

Но, висок ирански функционер во тоа време рече дека некои празнини сè уште треба да се намалат.

Вашингтон, кој верува дека Техеран се стреми кон способност да изгради нуклеарна бомба, сака Иран да се откаже од целосно збогатување на ураниум, процес што произведува гориво за атомски централи, но кој може да произведе и материјал за боева глава.

Иран долго време негираше дека сака бомба и претходно во четврток изјави дека ќе покаже флексибилност на разговорите. Ројтерс објави во неделата дека Техеран нуди недефинирани нови отстапки во замена за отстранување на санкциите и признавање на неговото право да збогатува ураниум.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, во среда изјави дека одбивањето на Иран да разговара за неговата програма за балистички ракети е голем проблем кој на крајот ќе мора да се реши.

Ракетите беа дизајнирани единствено за да ја нападнат Америка и претставуваат закана за регионалната стабилност, рече тој, но не понуди докази за да го поткрепи тврдењето дека територијата на САД може да биде цел.