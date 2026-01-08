Во првата недела од 2026 година во земјава се регистрирани 1.725 случаи на грип и заболувања слични на грип, што е повеќе од двојно зголемување во споредба со претходната недела, соопшти Институтот за јавно здравје.

Со ова, за првпат сезонава е евидентирана средна активност на грипот на национално ниво. Најмногу заболени има во Скопје, Тетово, Куманово и Велес, а највисока инциденца е забележана кај децата на возраст од 5 до 14 години.

Лабораториските анализи покажуваат дека доминира вирусот Influenza A(H3). Досега не се регистрирани починати лица од грип.

Од ИЈЗ предупредуваат дека во наредниот период се очекува дополнителен раст на бројот на заболени и апелираат на почитување на превентивните мерки и навремена здравствена заштита.

Од почетокот на сезоната 2025/2026, заклучно со првата недела од 2026 година, вкупно се пријавени 3.825 случаи на грип и заболувања слични на грип, што е за 2,8 пати повеќе од истиот период лани.