Расте бројот на електронски плаќања, соопшти денеска Народната банка. Во првиот квартал од годинава бројот на електронски трансакции се зголемил 21,9 отсто, а платената вредност за 23 отсто. Најголемиот број од платежните трансакции иницирани по електронски пат се извршени преку мобилни апликации, 72,8 отсто, што е годишен раст од 25,9 отсто и што потврдува дека употребата на мобилниот телефон преовладува, како најбрз и наједноставен начин на плаќање.

Во првиот квартал од 2026 година, плаќањата со платни налози на граѓаните бележат раст од 10,3 отсто, кај бројот и 14,6 отсто кај вредноста на извршените платежни трансакции. Позитивни движења има и кај плаќањата со платежни картички, каде бројот на плаќањата со картички е поголем за 12,2 отсто, а нивната вредност за 14,5 отсто.

„Растот кај бројот на плаќањата произлегува пред сѐ од платежните трансакции направени преку интернет, 18,7 отсто, како и од плаќањата на физичките места на продажба, 11,7 отсто. Растот на дигиталните плаќања се должи и на воведувањето нови платежни решенија од страна на банките, со кои на граѓаните им се овозможува поедноставно и побрзо плаќање преку мобилни уреди, без употреба на физичка платежна картичка. Дигитализираните картички учествуваат со 17,9 отсто во вкупниот број издадени платежни картички во земјата, а преку секоја дигитализирана картичка се извршени, во просек, 4 трансакции со мобилен телефон во земјава, што укажува на постојано зголемување на користењето на мобилните плаќања и промена на навиките на граѓаните во полза на користењето на придобивките од дигитализацијата“, велат од Народната банка.