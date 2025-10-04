Раперот Шон „Диди“ Комбс е осуден на четири години затвор за обвиненија поврзани со проституција

Федерален судија од Њујорк го осуди Шон „Диди“ Комбс на четири години и два месеци затвор по неговата пресуда ова лето за обвиненија поврзани со проституција, пренесува Гардијан.

Казната, изречена во петок, дојде откако федералната порота во јули го ослободи 55-годишниот музички могул од најсериозните обвиненија против него – заговор за рекетирање и трговија со луѓе за сексуални услуги – но го прогласи за виновен по две точки од обвинението за транспорт за вршење проституција. Секоја точка носеше максимална казна од 10 години.

Комбс, кој се изјасни за невин по сите обвиненија поднесени против него, е задржан во Метрополитен притворен центар во Бруклин од неговото апсење во септември 2024 година. 13-те месеци што ги отслужи во притвор пред рочиштето во петок се сметаат за неговата 50-месечна казна, оставајќи му уште околу три години затвор за отслужување.

Исто така, му беше наредено да плати казна од 500.000 долари, а судијата нареди пет години контролирано ослободување откако ќе го напушти затворот.

Адвокатите на Комбс побараа казна од не повеќе од 14 месеци затвор, што, со оглед на времето што веќе го отслужи, ќе му овозможеше да се ослободи пред крајот на годината.

Федералните обвинители, сепак, инсистираа на значително подолга казна, барајќи од судот да изрече казна од најмалку 135 месеци (11 години и три месеци) и парична казна од 500.000 долари. Во своето поднесување, обвинителите го опишаа Комбс како „непокаен“ и рекоа дека „неговата историја и карактеристики покажуваат години злоупотреба и насилство“. Одделот за условна казна на САД препорача казна од пет до седум години.

Пред да ја дознае казната, Комбс се обрати до судот и им се извини на своите поранешни девојки, на своето семејство, „сите жртви на семејно насилство“ и на својата заедница, а неговото однесување во центарот на случајот го нарече „одвратно, срамно и болно“.

„Без разлика што ќе каже некој, знам дека навистина ми е жал за сето тоа“, рече тој.

„Ваша чест, знам дека обвинителството сака да ме земете како пример“, рече Комбс. „Само сакам да размислите да земете пример за тоа што може да направи некој ако добие уште една шанса.“

Неговите забелешки следеа по долгото сослушување на кое петмина од адвокатите на Комбс, како и неговите шест возрасни деца и други, дадоа забелешки.

Откако поротата ја донесе пресудата во јули, судијата Арун Субраманијан одби две барања за кауција од правниот тим на Комбс и го отфрли барањето за поништување на пресудите.

За време на судењето на Комбс, кое започна на 12 мај, федералните обвинители го обвинија основачот на „Бед Бој Рекордс“ дека ја користел својата моќ, слава, богатство и влијание, како и насилство, закани и уцени, за да ги принуди две од неговите поранешни девојки да учествуваат во она што беше опишано како сексуални маратони со дрога со машки придружници, наречени „фрикови“ или „хотелски ноќи“, за кои рекоа дека Комбс ги оркестрирал, гледал, мастурбирал, а понекогаш и снимал.

Обвинителите тврдеа дека повеќе од две децении, Комбс водел криминален потфат – потпомогнат од вработени и соработници – кој се занимавал и работел на прикривање на низа кривични дела, вклучувајќи трговија со луѓе за сексуална употреба, киднапирање, принудна работа, дистрибуција на дрога, палење и поткуп, намамување за вклучување во проституција и попречување на правдата.

Поротата сослуша повеќе од 30 сведоци повикани од обвинителството, вклучувајќи две од поранешните девојки на Комбс, повеќе поранешни вработени и асистенти, машки придружници, хотелски персонал, агенти за спроведување на законот и јавни личности, вклучувајќи го раперот Кид Куди и пејачката Дон Ричард и други. Комбс не сведочеше.

И по 13 часа размислување во текот на три дена, поротата донесе мешана пресуда и го ослободи Комбс од обвиненијата за рекетирање и трговија со луѓе за сексуална употреба, што можеше да доведе до доживотен затвор, но го прогласи за виновен по обвиненијата поврзани со проституција што произлегуваат од федералниот Закон за Ман.

Во центарот на случајот на обвинителството беа исказите од двете поранешни девојки: пејачката Касандра „Кеси“ Вентура и жена која сведочеше под псевдонимот „Џејн“. Двете жени ги опишаа таканаречените „фриканди“ со графички детали и тврдеа дека Комбс ги принудил да учествуваат.

Вентура сведочеше дека за време на 11-годишната врска меѓу неа и Комбс, Комбс ја подложила на физичко, сексуално и емоционално злоставување и уцена. На поротниците постојано им беа прикажани снимки од хотелските камери од 2016 година, на кои Комбс ја напаѓа Вентура во хотелски ходник.

„Џејн“ сведочеше дека и таа била притисната и заканувана од Комбс за сексуални дејствија, а исто така раскажа и за насилна расправија со Комбс во која ѝ се нанеле отоци на главата.

Во текот на судењето, правниот тим на Комбс ги призна минатите случаи на семејно насилство, но негираше дека се случила каква било принуда или трговија со луѓе за сексуални услуги и тврдеше дека целата сексуална активност била консензуална, карактеризирајќи ја како дел од „свингерскиот начин на живот“.

Порано оваа недела, пред изрекувањето на пресудата, Вентура поднесе изјава за влијанието врз жртвата, барајќи од судот да ја изрече казната предложена од обвинителите.

„Иако поротата не изгледаше дека разбира или верува дека сум се вклучила во откачени ситуации поради силата и принудата што обвинетиот ја употреби против мене, знам дека тоа е вистината и дека неговата казна треба да ја одразува реалноста на доказите и моето животно искуство како жртва“, напиша Вентура.

Таа рече дека сè уште има „кошмари и флешбекови редовно, секојдневно и продолжува да има потреба од психолошка грижа за да се справи со своето минато“.

„Моите грижи дека Шон Комбс или неговите соработници ќе тргнат по мене и моето семејство се мојата реалност“, напиша таа до судот. „Толку се плашам дека ако се ослободи, неговите први дејствија ќе бидат брза одмазда кон мене и другите кои проговорија за неговата злоупотреба на судењето.

Пред да ја изрече пресудата за Комбс во петокот, Субраманијан, исто така, одржа забелешки пред судот и рече дека Комбс „ја злоупотребил моќта и контролата врз жените за кои вие тврдевте дека ги сакате“.

„Ги злоупотребивте физички, емоционално и психолошки“, рече тој.

Субраманијан рече дека „мора да се изрече значителна казна“ за да „им се испрати порака и на злоупотребувачите и на жртвите дека злоупотребата врз жените се соочува со вистинска одговорност“.

По изрекувањето на казната, Субраманијан ги призна жртвите кои се јавија да сведочат во случајот.

„Ве слушнавме“, рече тој. „Горд сум на вас што дојдовте на суд за да му кажете на светот што навистина се случило“.

Адвокатот на Вентура, Даг Вигдор, во соопштението изјави дека казната „го признава влијанието на сериозните прекршоци што ги сторил“.

„Иако ништо не може да ја поправи траумата предизвикана од Комбс… уверени сме дека со поддршката на нејзиното семејство и пријателите, г-ѓа Вентура ќе продолжи да се лекува знаејќи дека нејзината храброст и цврстина биле инспирација за толку многумина“, се вели во соопштението на Вигдор.