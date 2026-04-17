Раперот „D4vd“ е уапсен во врска со убиството на тинејџерка чие тешко распаднато тело беше пронајдено во неговиот автомобил „Тесла“, соопшти полицијата во Лос Анџелес, пренесува Гардијан.

21-годишниот музичар, Дејвид Ентони Бурк, е приведен без кауција, според градските власти.

Во септември, детективите од полицијата на Лос Анџелес беа повикани во Холивуд, откако добија пријави за непријатна миризба што се ширеше од запленет автомобил регистриран на Бурк. Автомобилот беше одвлечен од Холивудските ридови, откако изгледаше дека е напуштен.

Властите пронајдоа распарчено тело кое подоцна беше идентификувано како 14-годишната Селест Ривас Ернандез. Таа беше пријавена за исчезната во 2024 година и последен пат беше видена во езерото Елсинор, приближно 60 милји југоисточно од центарот на Лос Анџелес. Канцеларијата на медицинскиот испитувач во Лос Анџелес утврди дека Ривас Ернандез била почината во возилото „подолг временски период пред да биде пронајден“.

Полицијата соопшти дека случајот на Бурк ќе биде презентиран во канцеларијата на окружниот обвинител во понеделник. Во изјава за „Њујорк тајмс“ во четврток, Канцеларијата на окружниот обвинител на округот Лос Анџелес го потврди апсењето и рече дека очекува случајот да биде презентиран во Одделот за големи кривични дела.

„Обвинителите ќе ги разгледаат фактите и доказите за да утврдат дали има доволно докази за поднесување обвиненија“, според соопштението. Апсењето се случува во време кога Бурк се соочуваше со истрага поврзана со смртта на Ривас Хернандез.

Во септември, портпарол на пејачот изјави за NBC News дека Бурк „целосно соработува со властите“. Тој месец, полицијата доби налог за претрес на домот во кој Бурк престојувал во Холивуд Хилс, објави ABC News. Детективите запленија компјутер, меѓу другите предмети.

Во изјава за „Гардијан“, правниот тим на пејачот, Блер Берк, Мерилин Беднарски и Реџина Питер, ја потврдија неговата невиност.

„Нема обвинение од голема порота во овој случај и не е поднесена кривична пријава. Дејвид е приведен само под сомнение“, рекоа адвокатите. „Вистинските докази во овој случај ќе покажат дека Дејвид Бурк не ја убил Селест Ривас Хернандез и дека тој не бил причина за нејзината смрт.“

Бурк, кој пораснал во Хјустон, стана ѕвезда во подем околу 2022 година по низа вирални хитови на TikTok, вклучувајќи ја и „Романтично убиство“, која повторно беше критикувана поради текстовите за смртта.

Неговата интернет популарност доведе до соработки со ѕвездите SZA и Kali Uchis. Кога беше откриено телото на Хернандез, Бурк беше на турнеја, која подоцна беше откажана.

Додека прашањата се вртат околу околностите на смртта на Ривас Хернандез, случајот ги активираше интернет детективите кои бараа траги што ја поврзуваат со Бурк.

Братот на Ривас Хернандез, Метју, изјави за NBCLA во септември дека пред да исчезне, неговата сестра рекла дека таа била на пат да гледа филм со Бурк.