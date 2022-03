Фабрика за одржување на авиони во близина на Лавов е погодена со проектили, изјави градоначалникот на градот. Тоа е најблиску што војната дошла до историскиот град во западна Украина, кој досега избегна значајни борби, пренесе британскиот јавен сервис Би-би-си.

Градоначалникот вели дека засега нема информации за жртви, а спасувачките екипи се на терен. Како што пренесува Би- Би- Си, базирајќи се на британски воени информации, украинските контранапади и логистичките проблеми ја кочат руската офанзива.

Воздухопловните сили на Украина соопштија дека шест крстосувачки ракети биле истрелани од Црното Море. Две од нив се уништени со противвоздушни ракети.

Лавов се наоѓа на 80 километри од границата со Полска. Во текот на изминатите три недели, откако почна руската инвазија на Украина, во градот беше релативно мирно, но тој е полн со бегалци.

Во меѓувреме, САД велат дека рускиот напредок е замрзнат „околу земјата на повеќе линии“.

Утрово Институтот за проучување на војната, американски тинк-тенк, рече дека Мариупол најверојатно ќе падне во наредните недели поради постојаните руски напади.

Во средата, театарот во Мариупол – каде што се засолнуваа цивили – беше уништен, а украинските власти соопштија дека бил гранатиран од Русија.

Рускиот збор „деца“ беше означен на земја со големи букви на две локации надвор од зградата, со надеж дека ќе ги предупреди бомбашите да не го бомбардираат.

Гранатирањето продолжи во Харков, вториот по големина град во Украина кој се наоѓа на северо-источниот дел на земјата близу до границата со Русија, но локалните сили се задржаа на својата територија.

Земјите во светот продолжуваат да воведуваат санкции кон Русија, а Јапонија и Австралија најавија нови мерки.

Помеѓу 24 февруари и 15 март, Канцеларијата на Високиот комесаријат за човекови права забележа 1.900 цивилни жртви. Вкупниот број се состои од 726 убиени лица, од кои 52 деца и 1.174 повредени, од кои 63 деца. Вистинската бројка е веројатно многу повисока.

„Повеќето од овие жртви беа предизвикани од употребата на експлозивно оружје со широко подрачје на удар во населени места. Стотици станбени згради се оштетени или уништени, како и болниците и училиштата“, рече Розмари ди Карло, потсекретар на Обединетите нации за политички и мировни прашања.

International humanitarian law is clear: direct attacks on civilians are prohibited. Yet, the magnitude of civilian casualties & the destruction of civilian infrastructure in #Ukraine can’t be denied. This demands a thorough investigation & accountability. https://t.co/r1bmBZbhAa

Таа нагласи дека меѓународното хуманитарно право е јасно: директните напади врз цивили се забранети. Сепак, големината на цивилните жртви и уништувањето на цивилната инфраструктура во Украина не може да се негира. Ова бара темелна истрага и одговорност.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски на Твитер објави дека разговарал со францускиот претседател Емануел Макрон и рече дека двајцата лидери ја истакнале важноста од „продолжување на мировниот дијалог“.

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Discussed the support for Ukrainians in the fight against Russian aggression, especially in the defense sphere. Emphasis was put on the continuation of peaceful dialogue. We must strengthen the anti-war coalition. #StopRussia

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 17, 2022