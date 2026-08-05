Залутан дел од ракета на Спејс Икс патува низ вселената со брзина од околу 8.690 километри на час и е на пат да се судри со Месечината. Се очекува ударот да се случи во секој момент, но нема да биде видлив со голо око, освен за луѓето со пристап до софистициран телескоп кои ќе можат да видат блесок од површината на Месечината.

Станува збор за горниот дел од вселенското летало Фалкон 9, со големина на петкатна зграда и тежина од најмалку 4.000 килограми. Судирот, според американската вселенска агенција НАСА, се предвидува да се случи околу 7:35 часот по британско време. Исто така, не се смета дека е опасно – вклучително и за Земјата – бидејќи научниците наместо тоа го сметаат ова за единствена можност да проучат што се случува кога некој објект ќе ја погоди Месечината.

Во соопштението, портпаролот на НАСА, Џими Расел, вели дека судирот не претставува опасност за Земјата. Посочува дека НАСА ќе продолжи да го набљудува местото на ударот за научни цели и дека планираат да собираат лунарни податоци од настанот и да ги усовршат техниките за следење на објектите во вселената.

„Нешто навистина огромно се судира со Месечината. Не е ни приближно опасно, можеме само да го гледаме шоуто“, вели д-р Мет Ботвел, јавен астроном на Универзитетот во Кембриџ.

Се проценува дека еден милион килограми отпад ќе експлодираат во вселената откако делот од ракетата ќе удри во Месечината. Ракетата беше лансирана во јануари 2025 година, а нејзиниот горен дел – сега насочен кон Месечината – беше отфрлен. Задачата на ракетата беше да го испали горниот дел доволно силно за да ги испрати двата лендери надвор од Земјината орбита и на патека кон Месечината, и успеа. Во текот на следните 18 месеци, нежното гравитационо влечење на Земјата, Месечината и Сонцето – заедно со дури и слабото притискање на самата сончева светлина – постепено го промени неговиот пат. Астрономите што го следеа објектот на крајот открија дека тие мали поттурнувања го ставиле на курс кон Месечината, забрзувајќи се секој ден и упатувајќи се кон судир.