Плановите на НАСА за изградба на лунарна база и враќање на луѓето на Месечината во следните две години беа фрлени во опасност откако ракетата „Њу Глен“ од компанијата „Блу Ориџин“ на Џеф Безос експлодираше за време на тест во Флорида, пренесува Гардијан.

Огромна огнена топка ја зафати и уништи лансирната рампа во Вселенскиот центар „Кенеди“ неколку секунди по почетокот на закажаниот тест „жежок оган“ во 21 часот по источно време, а портокалово небо беше видливо во Форт Пирс, 185 км јужно.

Безос, основачот на „Блу Ориџин“, твитна дека сите вработени во неговата компанија се евидентирани, безбедни и неповредени, но се пожали на „многу тежок ден“.

Во вторник, НАСА објави дека „Блу Ориџин“ го добила договорот за лансирање на првата од трите планирани мисии оваа година за да започне изградбата на нејзината база на Месечината вредна 20 милијарди долари.

Исто така, е во конкуренција со SpaceX на Елон Маск за обезбедување на лунарен лендер за мисијата Артемис IV планирана за 2028 година, на која астронаутите ќе слетаат на Месечината за прв пат од 1972 година.

Џаред Исакман, администраторот на НАСА, објави до Икс дека целосна евалуација на таа временска рамка ќе биде спроведена по експлозијата, која Blue Origin ја опиша како „аномалија“.

„Вселенските летови се немилосрдни, а развојот на нови можности за лансирање тешки товарни возила е исклучително тежок“, напиша тој.

„Ќе соработуваме со нашите партнери за да поддржиме темелна истрага на оваа аномалија, да ги процениме краткорочните влијанија на мисијата и да се вратиме на лансирање ракети.

„Ќе обезбедиме информации за какви било влијанија врз програмите Артемис и Месечината штом ќе станат достапни.“

Безос, во својот твит, рече: „Прерано е да се знае основната причина, но веќе работиме на тоа да ја пронајдеме. Многу тежок ден, но ќе го обновиме она што треба да се обнови и ќе се вратиме на летање. Вреди.“

Ударните бранови од експлозијата беа почувствувани по должината на крајбрежјето на Атлантскиот Океан на Флорида, познато како вселенски брег, а жителите во Јужна Каролина стотици милји северно пријавија дека виделе сјај на небото.

Пренос во живо објавен од NSF, организација за воздухопловни вести, го сними огнениот облак. Домовите се тресеа во блискиот Кејп Канаверал и плажата Кокоа околу 21 часот, а жителите се свртеа кон социјалните медиуми за да прашаат што се случило. Лансирачкиот комплекс 36 на вселенската станица Кејп Канаверал е видлив од плажата, а интернетот брзо се наполни со фотографии од портокаловата огнена топка.

Службениците за вонредни ситуации изјавија дека нема закана поради испарувања или други потенцијални опасности. Пламенот сè уште гореше на лансирната рампа повеќе од два часа по експлозијата.

„Блу Ориџин“ претрпе низа неуспеси додека се натпреварува со „СпејсИкс“ за договорите на НАСА за програмата „Артемис“. Товар од третиот лет на „Њу Глен“ заврши во погрешна орбита за време на летот минатиот месец, а ракетата беше привремено заземјена од Федералната администрација за авијација (FAA).

Тестот во четврток беше првиот тест за статичен оган – во кој Ракетата останува на лансирната рампа – откако ФАА ѝ дозволи да се врати во лет минатата недела. ФАА не одговори веднаш на барањето за коментар во врска со тоа дали експлозијата во четврток ќе предизвика уште една истрага.

„Блу Ориџин“ и „СпејсИкс“ изградија големи нови објекти во или во близина на вселенскиот центар Кејп Канаверал за поддршка на мисии со екипаж и товар во партнерство со НАСА.

„Артемис III“, планиран за 2027 година, е закажан да го тестира лендерот „Блу Месечина“ на „Блу Ориџин“ и системот за слетување на луѓе со вселенски брод (HLS) на „СпејсИкс“, за да утврди кој ќе го пренесе екипажот „Артемис IV“ од капсулата Орион до површината на Месечината.

Маск брзо го понуди својот став за експлозијата во четврток во „Блу Ориџин“.

„Многу жално“, рече тој во дискусија за „Х“, која е негова сопственост. „Ракетите се тешки“.

Безос, исто така, има личен интерес во вселенскиот туризам. Минатиот април, компанијата ги привлече насловните страници бидејќи испрати екипаж составен целосно од жени, исполнет со ѕвезди во вселената. Гејл Кинг и Кејти Пери беа на летот.