Рајан Рут прогласен за виновен при обидот за атентат врз Трамп – На судењето се обидел да се прободе во вратот со пенкало

Поротниците во вторник донесоа пресуда „виновен“ за Рајан Рут по сите обвиненија откако се обиде да го убие тогашниот претседателски кандидат, но сега претседател на САД Доналд Трамп во неговиот голф клуб во Вест Палм Бич минатиот септември, пренесува Фокс Њуз.

По читањето на пресудата, Рут наводно се обидел да се прободе во вратот со пенкало пред четворица американски маршали да го фатат.

Неговата ќерка, Сара Рут, наводно станала и рекла:

„Не прави ништо. Ќе те извадам. Што по ѓаволите, по ѓаволите, тој никого не повредил. Ова не е фер. Сето ова е наместено – вие сте кретени.“ Поротата сè уште била во просторијата во тоа време.

59-годишниот Раут бил обвинет по пет федерални кривични дела, вклучувајќи обид за атентат врз главен претседателски кандидат, напад врз федерален службеник и повеќекратни прекршоци со огнено оружје.

Обвиненијата носат максимална казна доживотен затвор. Поротниците размислувале неколку часа пред да се вратат во судот со пресуда.

Ажурирањето доаѓа по речиси тринеделно судење. Обвинителите ги искористија повеќето од своите завршни зборови во вторникот за да ги нагласат и дигиталните и форензичките докази презентирани на судењето и она што го опишаа како јасна намера на Раут: да го убие Трамп.

Тие ги забележаа 17-те „извиднички“ патувања што тој наводно ги направил на голф теренот на Трамп и она што го опишаа како негово прекумерно следење на Трамп, пред инцидентот од 15 септември 2024 година за кој станува збор.

Овој дел беше клучен за обвинителството да го осуди Рут по првото и најсериозно кривично дело: Обид за атентат врз главен претседателски кандидат.

За да обезбедат осуда по тоа обвинение, обвинителите мораа да им докажат на поротниците две работи: Прво, дека обвинетиот имал намера да го изврши злосторството и второ, дека обвинетиот презел „суштински чекори“ за да го стори тоа.

За време на завршните зборови, федералните обвинители нагласија дека не треба да им биде тешко на поротниците да заклучат дека ја исполниле таа пречка.

„Ова не беше публицитет“, изјави помошникот американски обвинител Кристофер Браун пред поротниците. „Доказите покажаа само едно нешто – обвинетиот сакал Доналд Трамп да биде мртов“.

Нема „сомневање, никакво разумно сомнение, никакво никакво сомнение дека тоа бил овој човек“, рече Браун, застанувајќи да покаже кон Рут, „кој се криел“ во снајперското гнездо околу 10 часа, почнувајќи околу 4 часот наутро.

Обвинителите поминаа речиси две цели недели прецизно презентирајќи го својот случај. Тие ги водеа поротниците низ стотици докази, вклучувајќи дневници на повици, текстуални пораки, форензички докази и снимки од надзор што ги користеа за внимателно следење на постапките на Рут.

Вештаците на обвинителството сведочеа дека оружјето било во исправна состојба. Форензичките експерти рекоа дека отпечатокот од прст на нишанот се совпаѓа со оној на Рут. Тие, исто така, ја поврзаа ДНК-та на Рут со совпаѓањата на самата пушка, како и ракавици, торба и други предмети.

Браун ги потсети поротниците во вторникот дека во шаржерот на пушката SKS што беше пронајден на местото на настанот се пронајдени 19 куршуми, вклучувајќи еден во комората.

„Ова не беше публицитет“, рече Браун пред поротниците. „Доказите покажаа само едно нешто – обвинетиот го сакал Доналд Трамп мртов“, рече Браун.

Вкупно 38 сведоци сведочеа за обвинителството пред обвинителството да ги презентира своите аргументи.

Кутија доставена месеци претходно до Самуел и Лазаро Плата – браќа од Северна Каролина – содржеше цевки, куршуми, жици и манифест од 12 страници насловен како „Драг свету“. Во него, наводно, Раут понудил 150.000 долари на секој што е спремен да „ја заврши работата“. По низа судски пресуди, на обвинителите им било дозволено да ги внесат само првите три реда од писмото.

Дигиталните докази на ФБИ покажаа веб-пребарувања, активности за следење на летовите, текстови за митинзите на Трамп и движењата на авионите, записи од читачи на регистарски таблички на возилото на Раут (црн Нисан Икстера) и други снимки од надзор што го поврзуваат со округот Палм Бич приближно во исто време на обидот за атентат.