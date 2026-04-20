Поранешниот претседател на Бугарија, Румен Радев прогласи победа на парламентарните избори кои се одржаа вчера. Радев, кој е критичар на ЕУ и кој повика на обновување на врските со Русија – во неделата ја поздрави „победата на надежта над недовербата“ откако неговата партија победи на осмите парламентарни избори за пет години.

Проекциите од агенциите за анкети ја ставаат неговата групација Прогресивна Бугарија (ПБ) на 44%, што би му дало апсолутно мнозинство од најмалку 129 места во парламентот со 240 места. 62-годишниот Радев, кој поднесе оставка претходно оваа година по девет години како претседател, се кандидираше со ветување дека ќе се бори против корупцијата.

ПБ беше далеку пред партијата ГЕРБ на Бојко Борисов и либералната коалиција ПП-ДБ, кои добија околу 12%, според проекциите во очекување на официјалните конечни резултати.

„ПБ победи недвосмислено – победа на надежта над недовербата, победа на слободата над стравот“, изјави Радев пред новинарите пред канцеларијата на неговата група во Софија.

Тој рече дека Бугарија ќе „вложи максимални напори да продолжи по својот европски пат“.

„Но, верувајте ми, силна Бугарија и силна Европа имаат потреба од критичко размислување и прагматизам. Европа стана жртва на сопствената амбиција да биде морален лидер во свет со нови правила“, додаде поранешниот генерал на воздухопловните сили.

Радев рече дека сака да ја ослободи земјата од 6,5 милиони луѓе од нејзиниот „олигархиски модел на управување“. Тој ги поддржа протестите против корупцијата минатата година, кои ја соборија најновата влада поддржана од конзервативците.

„Сè едноставно мора да се промени“, изјави за АФП Стилијана Андонова, пензионирана инженерка, откако гласаше во Софија, наведувајќи го судскиот систем и корупцијата меѓу загриженостите.

Радев се појави како недвосмислен победник, изјави за новинската агенција АФП Борјана Димитрова од агенцијата за анкети „Алфа рисрч“.

Борисов, кој ја предводи земјата практично непрекинато речиси една деценија, му честиташе на Радев претходно во неделата, но инсистираше дека победата на избори е едно, владеењето е друго.

Борисов, 65, ги отфрли тврдењата дека Радев носи нешто ново, додека ја истакна екстремно проевропската позиција на неговата партија, вклучително и поддршката за Украина и ЕУ.

Радев, кој повика на обновување на врските со Русија и се спротивставува на воената помош за Украина, беше претседател девет години пред да се повлече за да ја води новата централно-левичарска група партии „Прогресивна Бугарија“.

По гласањето претходно во Софија, Радев повика на демократска, модерна, европска Бугарија. Тој исто така рече дека се надева на практични односи со Русија, засновани на меѓусебно почитување и еднаков третман. Радев го осуди 10-годишен договор за одбрана потпишан минатиот месец меѓу Бугарија и Украина, која се бори против целосната инвазија на Русија од 2022 година.

Тој, исто така, се спротивстави на испраќањето оружје од Бугарија во Украина, иако рече дека нема да го искористи ветото на неговата земја за да ги блокира одлуките на ЕУ.

Излезноста надмина 50%, што е највисока од април 2021 година, изјави за АФП Добромир Живков, директор на агенцијата „Маркет линкс“. Учеството падна на само 39% на изборите во 2024 година поради широко распространетата јавна недоверба во политиката.

Политичките партии ги повикаа Бугарите да излезат на гласачките места, исто така, за да го ограничат влијанието на купувањето гласови. Во последните недели, полицијата заплени повеќе од 1 милион евра во рации против наводни операции за купување гласови. Тие приведоа стотици луѓе, вклучувајќи локални советници и градоначалници.